Un tañvañ eus an digenfinañ e Kaledonia Nevez.

Labourat a ra Juliette 'barzh ur prederva aboe 6 miz , e Nort an enez. Un ospital bihan , 'barzh ur geriadenn , Kanala he anv , tro 4 000 a dud enni. Kanakiz an holl kazi. Pell-labourat doa graet Juliette er gêr , 'pad ar pennad enkañ , n'oa kroget ur zizhun goude hini Bro 'Hall. War an dachenn emañ abaoe an diglozañ. Ur maskl avat bepred ganti war he dremm. Ret vezo gedal ar zizhun a zeu araok na drofe en dro ar prederva evel kentoc'h emezi . Evit poent ne vez graet nemet war dro ar c'hudennoù mallus , pe grevus tre . Merzet deus ar vretonez yaouank ne 'z eus ket eus Kanakiz tud kustum chom ba'het en diabarzh un ti. Doujet o doa d'ar c'henfinañ er zizhunvez kentañ. En eil sizhun kroge enno an drebon mont er meaz ha kejañ an eil re gant ar re all. A-bouez kenañ eo dezho ar vuhezh familh hag ar bevañ a-stroll. Plijet kenañ gant ur vro kaer ken ha ken , divizet deus Juliette lakaat un astennad mizioù all d'he chomadenn e Kaledonia Nevez.

