Cancer : un tatouage pour la reconstruction mammaire : "la cerise sur le boobs"

De l'encre, des pigments et une aiguille. La recette peut paraître simple, mais elle demande beaucoup de talents, celui d'Ysabel notamment, dermographe dans les hauteurs de Nîmes. Entre jeux d'ombres et de couleurs, cette tatoueuse redonne vie aux poitrines reconstruites après une mastectomie : ablation d'un voire des deux seins. France Bleu Gard Lozère l'a rencontrée pour Octobre Rose.

Marlène est Nîmoise. Elle a 28 ans quand son cancer du sein est diagnostiqué. Elle a eu recours à une double mastectomie, l'une "obligatoire", l'autre préventive. "Ça fait beaucoup de changement d'un coup. Plus de poitrine, plus de cheveux." explique-t-elle. Une fois les traitements et les interventions chirurgicales terminés, il faut se reconstruire, notamment le corps, marqué par le combat contre la maladie. "Il faut apprendre à vivre avec son nouveau corps, ses cicatrices. Il faut les accepter, les assumer" confie Marlène. C'est là qu'Ysabel et ses tatouages interviennent.

"Aujourd'hui je me sens plus féminine qu'avant, je m'assume" Marlène

Martine s'est aussi fait enlever les deux seins à la suite d'un cancer. "J'avais un corps d'enfant, je ne reconnaissais pas ma féminité. Quand je me regardais, c'est comme si j'étais hermaphrodite, asexuée" explique cette enseignante de 54 ans. Pour retrouver sa féminité, comme elle l'explique, il a fallu reconstruire. D'abord deux prothèses, pour retrouver du "volume sous le tee-shirt", puis le doigté d'Ysabel Marignan pour dessiner de nouveaux mamelons.

La cerise sur les boobs. Elle m'a fait deux beaux petits mamelons et là j'ai une poitrine de jeune, je suis ravie. Martine

Malgré une reconstruction mammaire, toutes ne sont encore à l'aise avec ce "nouveau" corps. Valérie a dû mal à accepter sa nouvelle poitrine. Malgré le réalisme de son faux mamelon, les cicatrices physiques laissées par la maladie sont encore trop présente. "Ça reste une mutilation et c'est encore compliqué, se confie-t-elle, mais c'est assez récent".

Pour bénéficier d'un tatouage d'aréole mammaire, il faut compter 350 euros, 450 pour les deux seins. Une somme importante mais qui peut-être prise en charge par l'association Diane Réseau du Gard pour les revenus les plus modestes.