Un taxi-ambulance mosellan dit avoir été licencié pour être allé se faire vacciner pendant le travail

Xavier Lohr, chauffeur de taxi-ambulance mosellan, a été licencié le 13 juillet dernier pour abandon de poste, après s'être rendu, pendant ses heures de travail, à son rendez-vous de deuxième injection du vaccin anti-covid. Défendu par le syndicat FO, dont il est adhérent, le chauffeur de taxi a décidé d'attaquer son ancien employeur aux Prud'hommes.

Un congé refusé par la direction

Tout commence lorsque, compte tenu de sa situation de santé, il décide de se faire vacciner bien avant que cela ne devienne obligatoire dans son secteur d'activité. Sa deuxième dose tombe au mois de juin. "J'ai posé une journée de congés pour aller au rendez-vous, mais elle m'a été refusée par ma direction," raconte l'ex-salarié. En plus de cela, elle lui aurait imposé ce jour-là des missions très éloignées de son lieu de vaccination, alors qu'il aurait pu, dit-il, assurer à la fois son travail et son rendez vous.

J'ai voulu me protéger et protéger les autres"

Il décide malgré tout d'aller se faire vacciner, la direction considère ça comme un abandon de poste et entame à son encontre une procédure de licenciement. "J'ai été licencié pour avoir fait ce que je pensais juste et sain, pour moi et pour la société. J'ai voulu me protéger et protéger les autres", insiste Xavier Lohr, qui dénonce une "injustice".

D'autant qu'avec son syndicat, Force Ouvrière, ils s'interrogent sur les raisons de ce licenciement. En effet, le salarié était en train de monter "discrètement" une section syndicale dans l'entreprise. Mais la direction, quant à elle, affirme n'avoir pas eu connaissance de l'engagement de son ancien collaborateur.

Des propositions alternatives et une opération de vaccination collective

Et selon le patron de l'entreprise, le chauffeur aurait transmis trop "tardivement" sa demande d'absence ; il lui aurait cependant fait "plusieurs propositions d'aménagement", comme un échange avec un autre salarié, ce qu'il aurait refusé. Selon le dirigeant, l'entreprise aurait "organisé un déplacement dans un centre de vaccination messin pour les volontaires plusieurs mois auparavant", où le salarié n'aurait pas souhaité se rendre. Ce que lui reproche surtout son employeur, c'est "d'avoir abandonné son poste en cours de journée en laissant les patients sans possibilité de se rendre à leurs soins".

Toujours est-il qu'avec le soutien de Force Ouvrière, l'ancien salarié a saisi le conseil des prud'hommes pour licenciement abusif.