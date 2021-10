Projet de téléphérique entre Saint-Laurent-du-Var et Nice : qu'en pensent les habitants ?

Prendre le téléphérique depuis Saint-Laurent-du-Var pour se rendre sur son lieu de travail à Nice, ça vous dit ? La Métropole Nice Côte d'Azur vous demande votre avis sur ce projet. Une réunion publique se tient ce lundi à la mairie de Saint-Laurent-du-Var. Le projet prévoit le passage de cabines au dessus du fleuve Var toutes les quatre minutes. Les départs se feraient de Saint-Laurent-du-Var et déposeraient les habitants au CADAM de Nice au niveau de la ligne de tramway 2. Un projet ambitieux destiné à désengorger le trafic routier.

Dans les rues de Saint-Laurent-du-Var, il n'y a pas un habitant qui n'a pas entendu parler de ce téléphérique. Le projet alimente les discussions et les avis sont divisés. Il y a Eliane, une laurentine qui n'y croit pas "il faudrait déjà que le tramway arrive devant la mairie, c'est d'ailleurs ce qui était prévu à la base puis ils ont abandonné le projet, je ne sais pas pourquoi, peut-être que cela coûtait trop cher mais à la place, voilà ce qu'on pourrait avoir : un téléphérique, non moi ça me plait pas". Juste derrière une dame âgée de 85 ans et habitante de Saint-Laurent-du-Var ajoute "non mais vous imaginez, vous allez me faire croire que l'on va monter au ciel bientôt, j'espère que je ne serai plus là pour le voir".

Il faudra demander le tarif du forfait ski, on se croirait à la station de Valberg

Assis en terrasse, trois laurentins, trois amis tombent d'accord, pour eux ce projet peut permettre de réduire les bouchons quotidiens. Selon Irène, "en ce qui me concerne je conduis tous les jours et j'avoue que quand je peux prendre le tramway ou le bus je le fais tout de suite donc là je prendrai évidemment ce téléphérique s'il existait. Cette accumulation de voitures au quotidien c'est épouvantable. Derrière Yves fait de l'humour "il faudra demander le tarif du forfait ski, parce que l'on risque le premier jour de s'y rendre en combinaison. Je plaisante mais au delà du fait qu'on se croirait à Valberg, je trouve que c'est une bonne idée. J'ai déjà utilisé le téléphérique comme moyen de transport à Rio au Brésil et là-bas ça fonctionne très bien. Je ne vois pas pourquoi ici cela ne marcherait pas".

À l'issue de la concertation publique et sur la base des avis recueillis, le démarrage des travaux serait prévu pour 2023 avec un objectif de mise en service à l'hiver 2025. Un registre papier est disponible dans les deux mairies ainsi qu’un registre numérique concertation.telepherique@nicecotedazur.org afin de recueillir les avis.