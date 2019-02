Un témoignage inédit de l'histoire d'Orléans pendant la Seconde Guerre Mondiale retrouvé sur un cahier d'écolier

Un journaliste orléanais a fait don du petit cahier bleu aux archives municipales et métropolitaines. Il s'agit du récit des bombardements d'Orléans entre le 15 et le 26 juin 1940.

Orléans, France

C'est une pièce très rare que viennent d’obtenir les archives municipales et métropolitaines d'Orléans. Il y a quelques jours, Jacques Huguenin, un journaliste orléanais leur a fait don d'un cahier d'écolier datant de la Seconde Guerre Mondiale.

Ce document historique intitulé "Les journées tragiques d'Orléans" a été écrit par un auteur inconnu des archives pour l'instant et il retrace toute l'histoire de la ville pendant les bombardements dont elle a été victime entre le 15 et le 26 juin 1940.

Quatre témoins donnent leur regard sur les bombardements d'Orléans au mois de juin 1940 © Radio France - Manon Derdevet

Pour Christelle Bruant, responsable des archives historiques, iconographiques et communication aux archives municipales d'Orléans, ce document est très rare. "Nous n'avons quasiment aucun témoignage écrit lié aux bombardements de 1940. Ici on a le regard très humain d'hommes venus de Paris et qui découvrent Orléans pendant les bombardements. C'est très émouvant" explique la jeune femme.

Ce journal de bord raconte, jours après jours, l'évolution des bombardements à Orléans © Radio France - Manon Derdevet

Ce document historique était jusque là conservé par la famille de Jacques Huguenin. Ce journaliste orléanais a retrouvé le cahier dans les affaires de ses parents, aujourd'hui disparus. "Ce cahier ne pouvait pas rester dans ma bibliothèque ! Il éclaire d'un jour nouveau ce qu'il s'est passé en juin 1940 à Orléans. Ces hommes étaient infirmiers ou pompiers volontaires et ils ont sauvé des gens dans des incendies par exemple", explique cet Orléanais de toujours.

"Ils ont sué sang et eaux pour sauver des Orléanais et je trouve cela remarquable" Jacques Huguenin

Le document va bientôt être numérisé sur le site des archives pour permettre à tout le monde de le consulter et de l'étudier afin de tout savoir sur les auteurs de ce mystérieux cahier.