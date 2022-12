Un ténor qui chante avec Odette et Maryse : l'opéra s'invite dans des Ehpads de Bordeaux

"Ohlala", dit Odette en écoutant les impressionnantes vocalises de Sébastien Guèze. Du 19 au 21 décembre, ce jeune ténor d'opéra propose bénévolement des mini concerts dans des maisons de retraite de la métropole bordelaise. "Ça nous remonte le cœur", résume Patrick, l'un des pensionnaires de l'Ehpad Bois du Loret à Cenon. Avec cette tournée Allopéra dans toute la France, la Fondation Art Explora souhaite "créer du lien" et apporter la culture à ceux qui ne peuvent plus se déplacer.

Lorsque "La donna è mobile" résonne dans la salle principale de l'Ehpad, une trentaine de résidents, avec fauteuils roulants et déambulateurs, sont disposés en cercle autour de l'artiste. "Allez, tous ensemble le refrain", lance le ténor à son public. Mais les paroles, répond Françoise, "je m'en rappelle plus, parce que vous savez quel âge j'ai ? 90 ans, et oui !"

"Je ne pensais pas que c'était possible d'écouter un opéra dans un Ehpad"

"Les périodes de Noël n'évoquent pas forcément de bons souvenirs pour nos résidents parce qu'ils sont loins de leur famille. C'est pour éviter l'isolement que l'on maintient ces activités", explique Michel Daney, l'animateur qui pousse lui aussi la chansonnette. La parenthèse musicale semble également enchanter le personnel de la maison de retraite. "J'aime beaucoup l'opéra, et là, c'est l'opéra qui vient jusqu'à nous", confie Aoua, une jeune accompagnante éducative et sociale, "je ne pensais pas que c'était possible."

Le ténor d'opéra Sébastien Guèze en concert dans l'Ehpad Bois du Loret à Cenon. © Radio France - Jules Brelaz

Alors que Sébastien Guèze chante "Una furtiva lagrima", la romance extraite de L'Elixir d'amour de Caruso, les résidents de l'Ehpad semblent bouleversés. "Ça fait du bien un peu de gaité dans cet endroit", explique Odette.

"Il est bien ce monsieur"

Sans jamais se départir de son sourire, le ténor échange et fait rire les pensionnaires à chaque interludes entre ses chansons. "Il y a de la proximité et de la sensibilité, c'est très, très émouvant. J'adore faire cet exercice. Toutes ces personnes qui ont souvent les larmes aux yeux, cela me nourrit aussi en tant qu'artiste". Les résidentes et résidents sont sous le charme. "Il est bien ce monsieur", remarque Suzanne.

Bénévole à la Fondation Art Explora, Audrey mesure le bien-être que procure le ténor aux résidents des Ehpads de Gradignan (Villa Gabriel), Bruges (Sainte-Germaine), Bordeaux (Villa des Cinq sentes, Magendie, Notre Dame de Bonne Espérance, Terre Nègre) et Cenon (Bois du Loret)."Ça les fait sortir de leur quotidien, ils ne pensent plus forcément à leurs problèmes, leurs maladies. En l'espace de quelques minutes, ils sont ailleurs, ils pensent juste à la musique"

"Est-ce qu'on n'essayerait pas un petit air de Luis Mariano", demande le ténor aussi à l'aise dans son répertoire d'opéra que d'opérette. La réponse de Patrick ne se fait pas attendre : "Oh oui !" Sébastien Guèze interprète "La Belle de Cadix", "Rossignol de mes amours" et "Maman la plus belle du monde", pour le plus grand bonheur de Guy, Françoise ou encore Monique.

Après plus d'une heure de concert, "j'ai plus de voix", lance le ténor à la foule... qui bat pourtant le rappel. "En-core, en-core, en-core, une autre, une autre, une autre !" Une dernière chanson pour la route, celle du Papa Noël avant que Sébastien Guèze ne dise au revoir, en chantant évidemment. "Mettez un foulard pour ne pas attraper froid", lui conseille l'une des résidentes.