Un terrain d'Urban Tennis installé pour la première fois dans une maison d'arrêt à Limoges

C'est une nouveauté depuis quelques semaines. Les détenus de la maison d'arrêt de Limoges peuvent pratiquer du tennis dans la cour de la prison. Un terrain a été installé il y a quelques semaines, réalisé notamment par les graffeurs du collectif EVART, qui réunit plusieurs artistes locaux.

Le terrain a été inauguré en grande pompe ce mardi 19 septembre, par le maire Emile-Roger Lombertie et Dominique Decoux, la vice-présidente de la Fédération Française de Tennis. Quelques détenus se sont essayés pour l'occasion à l'Urban Tennis.

Une vraie bouffée d'oxygène pour les détenus

Céline* s'active avec sa raquette et sa balle en mousse. Elle suit les conseils de son coach, le moniteur Christophe Ogé. "Je suis pas vraiment forte, c'est pas extraordinaire" sourit la jeune fille, dont le sourire s'estompe légèrement à l'évocation de son quotidien. "On est dehors, à l'extérieur, ça compte beaucoup, on est tout le temps enfermé, il n'y a pas beaucoup d'activités en extérieur. Quand on fait du sport, on pense à pas grand chose, à ce qu'on fait sur le moment. Donc c'est vraiment très bien d'avoir mis ça en place."

Son moniteur sourit et blague avec elle et les trois autres garçons qui font quelques échanges. Le toulousain d'origine a déjà fait quelques interventions en judo en région Occitanie. A Limoges, le coach sportif est seul lors de ses interventions, avec un talkie-walkie pas loin en cas de problème, d'atteinte à sa vie ou à celle d'un ou d'une détenu(e). Mais peut importe pour lui, qui donne de son temps. "Faire du sport, c'est bon pour la santé, que ce soit psychologique ou physique. Ils en ont d'autant plus besoin..." explique-t-il, tout en précisant : "Ils connaissent mon prénom, ils me tutoient pour ceux qui y arrive. Ils sont dans une cellule toute la journée, si on reproduit cette ambiance d'autorité, on a tout perdu..."

"On a pas révolutionné la prison de Limoges, mais ça donne un peu de baume au cœur"

L'initiative a été portée notamment par l'ancienne tenniswomen et adjointe au maire Sylvie Rozette. "On a fait depuis des années des conventions pour travailler en milieu carcéral. Grâce à mes bonnes relations qu'on entretient à la ville avec le directeur de la prison et avec la Fédération Française de Tennis, on a pu mettre en place cette idée" se réjouit-elle, même si elle précise d'emblée : "on a pas révolutionné la prison de Limoges et on est loin d'être dans des standards acceptables pour un milieu carcéral, mais ça donne un peu de baume au cœur"

Derrière elle, les détenus dans leur cellules crient leur mécontentement : sur des cellules très chaudes, sur les mauvaises conditions de détention. On a dépassé les 200% de taux d'occupation dans la maison d'arrêt de Limoges. Si tous les acteurs en conviennent, tous espèrent néanmoins que cette initiative, qui touche près de 30 détenus volontaires.

Les terrains ont été graffés par un collectif d'artistes locaux © Maxppp - Thomas JOUHANNAUD

Faire du tennis, "partout et pour tous", c'est ce que rappelle la vice-présidente de la Fédération Française de Tennis, Dominique Decoux. "Notre discipline, le tennis, a un rôle à jouer. Certes, la culture foot a peut-être plus d'importance ici, mais le tennis peut le devenir. Et puis, regardez autour de nous, la grisaille...ce terrain donne un peu de couleur. On ne va pas changer leur destin, mais on peut apporter un petit moment de sourire, et on espère que cela leur permette de se réinsérer dans la société."

Céline* ne sait pas si elle en refera plus tard. Mais, elle indique en souriant : "si je dois en faire, au moins, je ne me ridiculiserait pas". La mission semble accomplie.

*Prénom d'emprunt