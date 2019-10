Un "territoire zéro chômeur" en projet dans l'Est de la Haute-Vienne

L'Association interconsulaire de la Haute-Vienne et le Pays Monts et Barrages planchent en ce moment sur l'idée de créer dans les prochains mois un "territoire zéro chômeurs de longue durée". Dix initiatives de ce type existent actuellement en France, avec un certain succès.

Eymoutiers, France

L'Association interconsulaire de la Haute-Vienne, le Pays Monts et Barrages et plusieurs associations planchent en ce moment sur l'idée de créer dans les prochains mois un "territoire zéro chômeurs de longue durée" sur le secteur d'Eymoutiers et Chateauneuf-la-Forêt. Une initiative déjà éprouvée dans 10 territoires en France.

De quoi s'agit-il ? En fait, l'idée part d'un constat, officiel et chiffré : chaque demandeur d'emploi "coûte" en moyenne 18.000 euros par an à la société française. L'idée est donc de transférer cet argent vers une "société à but d'emploi", le plus souvent une association, qui va embaucher ces chômeurs de longue durée, au SMIC et en CDI, pour leur remettre le pied à l'étrier grâce aux activités qu'ils savent faire, et qui sont utiles à leur territoire.

"Comme son nom l'indique, une entreprise à but d'emploi n'est pas créée pour forcément générer du chiffre d'affaire et du bénéfice", explique Jean-Michel Lefebvre, membre d'ATD-Quart Monde, une association partie prenante dans le projet, il s'agit de "les remettre dans le travail dont ils sont souvent éloignés depuis très longtemps", poursuit-il.

Plus de 1500 personnes potentiellement concernées

Et sur le territoire Monts et Barrages, l'initiative pourrait concerner pas mal de demandeurs d'emplois de longue durée. "On a calculé, _il y a exactement 1534 chômeurs de longue durée_, donc de plus de 12 mois" complète Claire Lauby, chef de projet au Relais-Info-Services, qui participe à la réflexion. "Et il y en a 800 qui sont sans emploi depuis plus de 24 mois", détaille-t-elle.

Pour l'instant, ce "territoire zéro chômeurs de longue durée" sur le secteur d'Eymoutiers et Chateauneuf-la-Forêt.ce n'est qu'une idée. Mais depuis trois ans, dix territoires en France se sont lancés dans cette expérimentation, et ont à ce jour créé plus de 800 emplois. Le modèle commence à faire des émules.

"En plus cela correspond bien à la philosophie d'ATD Quart-Monde" explique encore Jean-Michel Lefebvre : "en 1956, Joseph Wresinski (fondateur d'ATD Quart Monnde NDLR) a dit aux gens du bidonville de Noisy-le-Grand, _vous allez vous prendre en charge_! Et ils ont créé des bâtiments, de l'activité économique. Cela rejoint la situation des chômeurs de longue durée dans les territoires, qui doivent reprendre en main leur destin" conclut-il.