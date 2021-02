Un test PCR négatif pour entrer en France : des contrôles au péage de la Turbie

La Police aux Frontière des Alpes-Maritimes a procédé a plusieurs barrages filtrants ce lundi 1er février, au péage de la Turbie, pont Saint-Ludovic, Pont saint louis, et aux sorties 58 et 59 de l'autoroute A8. 44 verbalisations pour défaut de présentation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures ont été relevées par la Police aux Frontières des Alpes-Maritimes ce lundi (contrôles aux frontières terrestres).

Pour autant à chaque fois qu'un conducteur n'a pas son résultat, il n'est pas invité à rebrousser chemin, celui-ci peut quand même continuer sa route vers le département des Alpes-Maritimes. Seules les personnes qui n'ont pas leur passeport ou titre de séjour en règle se voient refuser l'entrée en France.

Tous les automobilistes italiens n'ont pas besoin de présenter ce test, il y a des exceptions pour les habitants d'un rayon de 30 kilomètres. Par exemple, les habitants de Vintimille peuvent se rendre à Menton sans être dépistés. Les professionnels, les routiers et les moins de 11 ans en sont aussi exemptés. Pour les autres, le défaut de présentation de ce test sera verbalisé d'une amende de 135 euros.

Contrôle de la police aux frontières au péage de la Turbie le 1er février 2021 - Mathilde Tranoy

Mario est italien et travaille en France dans le département des Alpes-Maritimes. Il doit juste produire une attestation employeur "depuis que la mesure est entrée en vigueur, je n'oublie jamais mon attestation. Sans cela, ils peuvent me verbaliser et si je reçois des amendes tous les jours sur mon trajet maison/travail cela risque de se compliquer."

Quelles sont les mesures à respecter pour se rendre en Italie ?

Il faut un résultat de test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, pas forcément à la frontière italienne, mais les autorités locales peuvent le demander une fois sur place. Les voyageurs qui ne pourraient pas présenter le résultat négatif de dépistage devront faire une quarantaine de 14 jours en Italie (il n’est plus possible de faire le test en arrivant en Italie) ; la compagnie aérienne ne peut pas refuser votre embarquement au motif que vous n’avez pas fait le test en France puisque vous pouvez faire une quarantaine en Italie.

En France la mesure est difficile à mettre en oeuvre pour le syndicat de police

Certains policiers dénoncent un manque de moyens. Laurent Martin de Frémont, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP-police des Alpes-Maritimes ajoute"c'est une bonne mesure dans un monde idéal mais nous sommes rattrapés par la réalité du terrain et la réalité c'est que nous n'avons pas assez de moyens et pas assez d'effectifs. Il faudrait 300 policiers supplémentaires pour contrôler correctement. La difficulté c'est que là on risque de procéder à des contrôles aléatoires.