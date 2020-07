Un texte, défendu par le député héraultais Nicolas Démoulin, pour limiter les appels abusifs ou frauduleux

Un texte doit être adopté ce mercredi à l'Assemblée, qui vise à limiter les abus et fraudes du démarchage téléphonique. Dans ce dossier le député héraultais Nicolas Démoulin a défendu un amendement qui interdit spécifiquement le démarchage pour la rénovation énergétique.

Marre des appels répétés qui vous obligent à débrancher le téléphone ? Ce type de pratique sera désormais plus encadré. L'Assemblée nationale adopte ce mercredi soir en lecture définitive une proposition de loi visant à limiter le démarchage frauduleux ou abusif. Elle renforce les sanctions, les contrôles et organiser une bataille technologique contres ces appels passés bien souvent de l'étranger.

Echec de "Bloctel"

Il fallait en effet durcir l'arsenal législatif car les solutions préventives sont restées sans effet : "Bloctel", lancé par le gouvernement, est un échec total. Ce dispositif, en réalité une liste où s'inscrire pour éviter d'être contacté, s'est révélé inefficace pour protéger les usagers du harcèlement téléphonique. "En réalité il fonctionne... mais dans son périmètre ! C'est à dire avec les entreprises dites "vertueuses", les 10% qui respectent les règles. Sauf qu'elles ne représentent que très peu d'appels", explique le député héraultais Nicolas Démoulin. En effet neuf appels sur 10 sont hors-la-loi.

375.000 euros

D'où ce nouveau texte qui vient durcir les sanctions. Les amendes pourront aller jusqu'à 375.000 euros pour une entreprise, contre 15.000 auparavant. La bataille est aussi technologique contre ces robots qui composent des milliers d'appels depuis l'étranger. Il sera demandé aux opérateurs d'investir pour bloquer en amont ces appels, sous la surveillance de l'Autorité de régulation des communications électroniques, l'Arcep. Ce travail a d'ailleurs déjà commencé : Orange en stoppe 2 millions par jour. Quant aux opérateurs étrangers, ils n'auront plus le droit d'utiliser le système français de numérotation pour faire croire à un appel passé depuis l'hexagone.

Interdiction pure et simple

Un amendement porté par Nicolas Démoulin vise spécifiquement le démarchage pour les produits de rénovation énergétique, qui à lui seul représente un tiers des plaintes. Ce type d'appels est désormais interdit. "On a été très ferme parce que beaucoup d'entreprises ont sauté sur l'opportunité des aides de l'Etat, explique Nicolas Démoulin. Et au-delà du fait que ça dérangeait les particuliers, on s'est rendu compte que ces entreprises, quand elles arrivaient à vendre ces travaux, elles ne les réalisaient pas ou de manière très médiocre."

Contrôles renforcés

Le député veut croire à un effet croisé des sanctions et des contrôles renforcés. "Pour le coup, les autorités n'ont pas attendu cette proposition de loi. Les contrôles ont été renforcés, notamment en direction des grandes entreprises comme Engie", ajoute N. Démoulin. Référence à la condamnation du fournisseur d'énergies en octobre 2019 à 900.000 euros d'amende pour ses démarchages agressifs.