Un TGV direct relie Francfort à Bordeaux cet été

Chapeau de paille sur la tête, Toma rassemble sa famille à la sortie du TGV. "On a pris le métro chez nous à Francfort à 5h50 ce matin, et 14h45 nous voilà arrivés, Good !" 7H40 de train pour arriver à destination pour la famille qui reste quelques jours à Bordeaux puis va visiter le bassin d'Arcachon. Le train Francfort-Bordeaux fait un aller retour tous les samedis depuis le 8 juillet et jusqu'au 26 août. La SNCF s'est associée la Deutsche Bahn pour faire cette expérimentation estivale.

ⓘ Publicité

"D'habitude je dois faire le changement à Paris"

Leoni, est étudiante et depuis son année d'études en France, elle revient tous les étés. Son sac de randonnée sur le dos, elle est moins fatiguée cette fois que les précédentes, car le trajet a été moins éprouvant pour elle : " D'habitude je dois faire le changement à Paris et là j'étais très très contente de voir que j'avais une ligne directe sans ce changement... C'est un peu long, on s'ennuie un peu mais c'est tellement plus confortable que de devoir changer à Paris. Si c'était une ligne permanente, franchement, je la prendrai au moins tous les étés!"

C'est parce qu'on a vu cette ligne de train qu'on a choisi de venir ici

"C'est mieux que l'avion, affirme Fabio, qui reprend le train dans l'autre sens. Avec le check in et le check out, les trajets, en fait l'avion c'est aussi très long, et puis c'est moins confortable ! J'adore le train, moi." Il a aussi apprécié le prix des billets : 69 euros pour les premiers prix, " vraiment raisonnable ". Fabio et sa famille descendent à l'un des trois arrêts en Allemagne, à Karlsruhe, "c'est tout près de Stuttgart donc c'est parfait pour nous. C'était plus compliqué en avion. Nous on a vraiment choisi cette destination parce qu'il y avait ce train, c'est la raison numéro 1" sourit celui qui ne regrette pas son choix et a adoré ses vacances "relax" en Gironde.

Une expérimentation qui pourrait faire naître une ligne pérenne

Le TGV repart à 16h, pour arriver à Francfort peu avant minuit. La ligne affiche complet pour les deux prochains samedis,. Après cette expérimentation d'été, la ligne pourrait être pérennisée, comme le trajet Francfort-Marseille, qui existe depuis 2012.