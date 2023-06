Un thé dansant pour rompre l'isolement dans un Ehpad au Crès

Guirlandes accrochées au mur, volume sonore à fond sur les enceintes : tout est prêt pour se déhancher. Ce samedi après-midi, c'est jour de bal à l'Ehpad L'Ostal du lac, au Crès (près de Montpellier). Et il y a du niveau sur la piste. "Je danse tout ! Le rock, le slow... il faut faire la fête, même si on est vieux !", sourit Gildas, un résident. À quelques mètres, Jeanne, 92 ans, est du même avis : "J'ai le rythme quand même ! J'ai toujours aimé danser. J'ai même gagné des concours."

Pour les accompagner à la danse, le personnel quitte la blouse. "Ça donne encore plus envie d'être avec eux, de participer à leur vie de tous les jours et d'être vraiment en harmonie avec eux", confie Lydie, aide-soignante.

"L'Ehpad, c'est avant tout un lieu de vie"

Le bal, organisé une fois par mois, est ouvert à tous. Gisèle, par exemple, est venue avec sa maman, Suzanne. "Ça me fait énormément plaisir. Quand elle vivait à son domicile, elle ne faisait plus rien, elle était isolée." L'idée, justement, de ces thés dansant : rompre l'isolement. "L'Ehpad c'est avant tout un lieu de vie. Ce n'est pas un hôpital. C'est une nouvelle étape de la vie !", explique Pascal Segault, directeur de l'Ehpad L'Ostal du lac. Il a d'ailleurs pour objectif de faire retirer totalement la blouse blanche à partir de 2024, pour plus de convivialité entre résidents et aide-soignants.

Ces thés dansants sont mis en place depuis 2020. Et ils permettent de nombreuses rencontres entre seniors, "on l'a vu avec Monsieur Garnier, qui est d'ailleurs en train de danser avec une dame qu'il ne connaît absolument pas !", ajoute Pascal Segault.

Campagne de dons

Mais pour organiser ces bals, il faut aménager la salle, qui est actuellement le réfectoire de l'Ehpad. "On a lancé une campagne de collectes de dons en créant des affiches avec les résidents. On a besoin de 40.000 euros, on en est à peu près à 18.000 euros. On poursuit donc nos démarches pour financer cette salle !"

Une des affiches pour la campagne de dons, et les mannequins sont les résidents de l'Ehpad ! © Radio France - Emma Saulzet

Pour faire un don, rendez-vous sur le site internet de l'association Adages . Vous pouvez aussi directement donner à l'Ehpad L'Ostal du lac, au 1 Allée Louis Pallies, 34920 Le Crès.

