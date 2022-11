Crise énergétique : un thermostat permet d'économiser jusqu'à 10% sur sa facture

Et si on apprenait à bien programmer son thermostat ? Face aux prix de l'énergie qui flambent et à la sobriété demandée par le chef de l'état, c'est une façon d'économiser 10% sur sa facture. Les températures sont en train de descendre sur Toulouse. Ce vendredi il ne fera pas plus de 13 degrés.

Il est préconisé de chauffer son habitation à 19 degrés et de programmer ses absences avec un thermostat. © Maxppp - Hervé KIELWASSER Le thermostat est un outil qu'il est intéressant d'apprendre à maîtriser. Face aux prix de l'énergie qui flambent et à la sobriété demandée par le chef de l'état, un thermostat bien programmé permet d'économiser 10% sur sa facture énergétique. Les températures sont en train de descendre sur Toulouse. Ce vendredi le mercure ne dépassera pas les 13 degrés indique Météo France. ⓘ Publicité Programmer la température en fonction de son mode de vie Le thermostat se règle en fonction de son mode de vie : on le programme pour qu'il monte en température une demi-heure avant de se lever, et on l'abaisse une demi-heure avant de se coucher. Ce sont les conseils de Louis Belmonte (prononcer Belle-monte), chauffagiste à Cugnaux depuis plusieurs décennies : Pour une personne qui travaille à 8h le matin, il faut que le chauffage s'enclenche de 6h à 7h de façon à être à 19 degrés pendant le petit-déjeuner Ensuite enchaîne le chauffagiste, ancien président de la CAPEB 31 "si la personne s'absente toute la journée, il faut programmer de réduire à 17 ou 18 degrés ça suffit." La programmation du thermostat se fait au cas par cas : Si vous restez à la maison toute la journée, il faut maintenir le thermostat à 19 degrés et l'abaisser à 18 degrés la nuit Dernière chose à savoir : quand on quitte son habitation plusieurs jours d'affilée il est conseillé de programmer le thermostat à 15 degrés, de façon à éviter une trop grande montée en puissance de la chaudière au moment du retour.