Un tiers de visiteurs en moins durant la Foire de Savoie à Chambéry

La Foire de Savoie a fermé ses portes ce lundi au parc des expositions de Chambéry, après 11 jours de salon. L'heure de tirer le bilan d'une édition très spéciale à cause de la pandémie de coronavirus.

30% de visiteurs en moins

Comme attendu, la fréquentation est en nette baisse avec 30% de visiteurs en moins comparé à l'an dernier. Environ 65.000 personnes sont allées à cette 92ème édition. "Nous avons perdu les visiteurs qui ne viennent pas avec une intention d'achat mais avec simplement un plaisir de se balader et de découvrir", constate Stéphane Fages, le directeur de la Foire.

Peu de monde aux tables des restaurants de la Foire de Savoie © Radio France - Luc Chemla

Bilan opposé selon les secteurs

Cependant, le bilan est très différent selon les stands explique le directeur. "Les secteurs qui ont le mieux marché sont ceux qui touchent à la maison, l'aménagement extérieur, spa, piscine, mobilier , cuisine... mais aussi les loisirs. Les bars et restaurants ont eux ressenti cette baisse de 30% mais cela est normal comme ils travaillent en fonction du volume de visiteurs."

Une allée peu remplie de la foire de Savoie © Radio France - Luc Chemla

Ce constat se confirme chez un vendeur de canapé. "_Avec le confinement certains se sont rendu compte des choses qui n'allaient pas dans leur maison_. Ils ont aussi relooké la décoration, repeint les murs et se sont retrouvés avec des meubles qui ne sont plus adaptés. Ils avaient peut être déjà une idée de changer et là ça a fait le déclic."

Le bilan est également positif pour Lionel, gérant d'un magasin de vérandas. "Par rapport à ce que l'on pouvait s'attendre au départ, on s'en tire bien. On souffle."

On n'a pas eu les gens qui viennent se balader généralement et manger une glace, une crêpe, boire un coup"

Du côté des restaurateurs, on l'assure, c'est bien la différence de clientèle qui a eu un impact. "On n'a pas eu les gens qui viennent se balader généralement et manger une glace, une crêpe, boire un coup...". Autre public qui a manqué : les personnes âgées. "Les anciens, on ne les a pas vus de la semaine" explique un restaurateur spécialisé dans la cuisine périgourdine.

Cette baisse de fréquentation n'est cependant pas une surprise, ils s'y attendaient et sont quand même soulagés vu le contexte. "Au moins nous, on a travaillé".