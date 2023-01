Un tiers des Français veut tenter le Dry January, le mois de janvier sans alcool

C'est un mois pour faire le point sur sa consommation d'alcool : le Dry January, c'est le défi de janvier, ne pas boire d'alcool. Un tiers des Français pense y participer selon un sondage , alors que la consommation des jeunes Bretons est plus importante qu'ailleurs en France.

"31% des Français ont une consommation d'alcool excessive. 17% boivent davantage depuis la crise sanitaire", affirme la Ligue contre le cancer, l'alcool étant "le 2ème facteur de risque de cancers évitables" et il "entraîne plus de 41.000 décès par an en France (par cancers ou autres maladies)".

"Tester sa capacité à modérer ou stopper sa consommation d'alcool"

"Le principe est de tester sa capacité à modérer voire stopper sa consommation d'alcool", précise Eric Pasquet, directeur de France Addictions en Bretagne. "Souvent on peut se poser des questions, et la meilleur façon c'est d'essayer de le faire. C'est là qu'on mesure la difficulté personnelle mais aussi sociétale. On est pas pour la prohibition ou pour l'abstinence."

"Pour certains, c'est très facile, pour d'autres c'est plus compliqué." Et pourtant, "cela permet de voir tous les bienfaits sur la santé, le poids, la peau, le porte monnaie. Il y a des bénéfices à tous les niveaux."

Et les alcools... sans alcool ?

Et que penser des "spiritueux sans alcool", bières 0% ou "mocktails" ? Ca reste de produits de niche, mais c'est l'une des plus grosses augmentations en terme de business", constate Kylian Dérian, commercial dans l'ouest breton pour la société Baccardi Martini. "Il y a de plus en plus de demandes en Bretagne" pour des raisons de santé, de prise de médicaments ou parce que les gens reprennent le volant ensuite.

"Le principe de boissons sans alcool va dans le bon sens, mais ça peut être dans une démarche commerciale", tempère le directeur régional de France Addictions, qui craint une tentative de séduction des plus jeunes. "Il y a un enjeu de rendre les personnes dépendantes".

L'alcool entraîne 42 passages aux urgences par jour en Bretagne

En Bretagne, 43,5 % des 18-30 ans consomment de l’alcool de manière hebdomadaire, ce qui est significativement supérieur à la moyenne nationale (32,5 %), selon Santé Publique France . Oui, reconnaît Eric Pasquet, "en Bretagne, il y a une alcoolisation assez festive caractérisée. Beaucoup ne consomment pas du lundi au jeudi, notamment les jeunes, mais vont concentrer une consommation en fin de semaine. Avec des risques associés et des passages aux urgences. Le "binge drinking" n'a pas forcément diminué. L'idée est encore une fois de travailler sur la diminution des risques. Nous sommes très présents en soirée pour réduire les risques, routiers, comportements inappropriés, par exemple."

En 2020, Santé publique France recensait 42 passages aux urgences par jour en moyenne dans la région, en raison de l'alcool. "Plus de la moitié de ces passages se concentrent sur les trois derniers jours de la semaine. Deux tiers des passages interviennent entre 16h et 4h du matin. Les taux de passages aux urgences en lien direct avec l’alcool sont plus élevés chez les 31-45 ans et les 46-60 ans."

