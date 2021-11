Un tiers-lieu doit remplacer l'ancienne MJC et le théâtre de Beaulieu à Saint-Étienne

Le conseil municipal de Saint-Étienne vient de voter une enveloppe de 7 millions et demi d'euros pour un nouvel espace socio-culturel sur le site de l'ancien théâtre de Beaulieu et la MJC de quartier, ravagés par un incendie en 2017. Les nouveaux bâtiments doivent sortir de terre d'ici trois ans.

Ils avaient été ravagés par un incendie en juin 2017, et depuis, ils sont restés, debout, en l'état : à Saint-Étienne, l'ancienne MJC et l'ancien Nouveau Théâtre de Beaulieu vont être remplacés par un "tiers-lieu" réunissant médiathèque, restaurant et salle de spectacle, ainsi que la maison des projets. Le conseil municipal de Saint-Étienne vient de voter l'enveloppe financière du chantier, de 7 million et demi d'euros.

Un tiers-lieu avec médiathèque, restaurant, salle de spectacle et maison des projets

Dans les grandes lignes présentées par la mairie, envoyé la semaine dernière aux habitants des quartiers sud-est, le site actuel doit laisser la place à un "tiers-lieu" composé d'une médiathèque, d'une salle de spectacle, de la maison des projets relocalisée ainsi que d'un restaurant. Ces quatre espaces sont nés d'une série d'ateliers menés auprès des habitants après l'incendie.

"C'est une verrue" disent certains habitués du quartier devant l'ancienne MJC et l'ancien Nouveau Théâtre de Beaulieu ravagés par un incendie en 2017. © Radio France - Céline Autin

Le Covid a mis le projet en pause. La ville souhaite maintenant le relancer, mais il reste encore beaucoup à faire : trouver un architecte, lancer des appels d'offres pour la gestion du restaurant et de la salle de spectacle, savoir dans quelles conditions les compagnies théâtrales pourront investir les lieux. De même, qui pilotera l'ensemble ? D'après la mairie, la question reste ouverte : "nous avons trois ans pour le déterminer. Cela pourra prendre la forme d'un groupement d'intérêt public, comme au centre social de Montreynaud, explique l'adjointe à la politique de la ville Siham Labiche, plutôt qu'une gestion par la ville ou une association."

Certains élus d'opposition s'inquiètent également de voir la salle de spectacle réduite : 120 places de spectateurs contre 180 pour le nouveau théâtre de Beaulieu. Marc Chassaubene, en charge de la culture, défend le choix "d'une scène et d'un espace de pratique plus importants". La mairie de Saint-Étienne assure que les habitants du quartier continueront d'être associés aux choix dans les trois ans à venir, d'ici l'ouverture au public en 2025.

Des habitants dans l'expectative

Les habitants, eux, sont ravis de connaître enfin le nouveau projet pour le lieu, après quatre ans d'attente. La médiathèque notamment suscite l'adhésion : "ça évite d'aller jusqu'à Carnot ou Terrenoire, parce qu'on n'a rien ici" témoigne une retraitée. Le restaurant, lui, est très en demande auprès des salariés de l'Hôpital Privé de la Loire juste en face : "c'est à voir, mais cela peut être très pratique", acquiesce Bertrand, médecin au HPL.

Il s'interroge plutôt sur l'accès et les places de stationnement à venir pour le tiers-lieu, "parce que c'est déjà difficile, entre le parking privé du HPL souvent bien plein, les patients du centre orthéo qui ne savent pas où se garer ... C'est à voir !" Enfin d'autres ne cachent pas leur inquiétude, comme Sylvain, après les événements d'il y a quatre ans : "est-ce que les jeunes n'iront pas faire des bêtises de nouveau là-bas ?"