Un tiers-lieu pour les entreprises à Avignon

Avignon, France

Une salle de 130 mètres carrés aux murs jaunes et verts, des bureaux, des chaises, et c'est à peu près tout : ce qui va remplir "Le 9", ce sont les gens et leurs échanges. "C'est une sorte d'éprouvette géante, explique Margot Teschec du service développement économique du Grand Avignon, en charge du projet. Avec des usagers, des entreprises, petites ou grandes, l'Université et les grands donneurs d'ordres comme l'agglomération, pour qu'ils réfléchissent ensemble à des problématiques".

"Nous avons identifié trois thématiques pour le moment, détaille Cécile Helle, vice-présidente du Grand Avignon en charge du développement économique. Les mobilités, la qualité de vie au travail et l'économie de proximité".

Les entreprises qui sont intéressées peuvent contacter "Le 9" pour participer. "Et nous allons mobiliser des experts pour les accompagner", poursuit Margot Teschec. De là seront organisées des tables rondes, des ateliers, des conférences et autres animations sur les thématiques.

Maxime Bérard est le directeur général de Simpliciti, une PME avignonnaise spécialisée dans la conception et le développement de technologies pour les villes intelligentes, et il est déjà très intéressé par le projet de "living lab" : "Il s'agit de rencontrer des personnes d'environnements différents, qui ont parfois des problématiques communes avec nous, réussir à combiner des savoirs pour être plus efficaces et trouver des solutions."

Parler, échanger c'est bien mais Maxime Bérard attends aussi du concret de ce lieu. "L'idée c'est d'avoir un lieu d'expérimentation pour mettre en situation des idées, qu'on les teste rapidement, plutôt que de rester sur des projets théoriques pendant des années".

Un lieu qui permettra d’accroître l'attractivité du Grand Avignon pour les entreprises, veut croire la communauté d'agglomération. En plus des travaux le Grand Avignon investira environ 60 000 euros par an pour animer le living lab.

Le 9 a été inauguré par Cécile Helle et Patrick Vacaris ce mercredi. © Radio France - Jade Peychieras