Un timbre à l'effigie de Simone de Beauvoir disponible à partir du 8 mars

Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir en 1980.

La Poste émettra un timbre inédit, à l'effigie de l'autrice du Deuxième sexe et de Mémoires d’une jeune fille rangée et icône du féminisme, Simone de Beauvoir, pour la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2021. Tiré à 705.000 exemplaires, ce timbre sera vendu 1,28 euros l’unité. Inspiré d’un cliché de Pierre Boulat, il a été réalisé par Sophie Beaujard, qui collabore avec La Poste depuis une dizaine d'années. Une vente en avant-première aura lieu à la maison de timbre parisienne Carré d’Encre, les 5 et 6 mars 2021.

Près de 35 ans après son décès, l'écrivaine et philosophe qui signa l'un des textes fondateurs du féminisme, demeure une référence. En octobre 2020 un court roman inédit, "Les Inséparables", a été publié. L'autrice y raconte sa relation pendant la Grande Guerre et les Années folles avec Elisabeth Lacoin (1907-1929) dite Zaza.