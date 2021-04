Un timbre pour les 75 ans du Petit Prince véhiculant des valeurs universelles et avant-gardistes

Lancé en avant première sur la Côte d'Azur, le timbre à l'effigie du Petit Prince, sera vendu ce vendredi à Nice puis lundi dans le reste de la France. Prix 1,08 euros. A ce prix, vous achèterez deux choses: une histoire et des valeurs. "Antoine de Saint-Exupéry avait des attaches avec la Côte d'Azur, explique Olivier d'Agay, son neveu et gestionnaire de la fondation Saint-Exupéry. Une partie de sa famille vivait à Fréjus, Cabris et Nice. Et puis surtout il s'est marié à Nice ! Il y a même vécu un petit moment ensuite, du côté de Cimiez. Dans une maison qui appartenait à la famille de sa femme; Consuelo".

Iconique !

Normal alors que la ville décide de faire quelque chose pour célébrer le grand auteur français. Et quoi de mieux que mettre en avant l'un des ses personnages les plus fabuleux, les plus iconiques: le Petit Prince. Avec La Poste, la décision de l'afficher sur un timbre a donc été prise. "Cette tête blonde représente de très nombreuses valeurs, avoue Nathalie Abellone, directrice commerciale à La Poste Alpes-Maritimes. Il est cet enfant que nous devrions parfois rester. Il est la paix. Il véhicule des valeurs positives et surtout nous parle d'environnement". Il est vrai que Saint-Ex avait été visionnaire sur ce coup et écrivait dans le Petit Prince: "Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de sa planète". Difficile de faire plus avant-gardiste pour ce roman édité pour la première fois à New-York puis Paris il y a 75 ans. C'est dans le cadre de cet anniversaire que la ville de Nice a décidé d'être partenaire de l'édition de ce timbre et d'afficher le dessin du Petit Prince croqué par Saint-Exupéry lui même sur la structure I Love Nice. Le hashtag qui surplombe la méditerranée, cette même "grande bleue" qui a engloutie l'avion du célèbre écrivain en juillet 1944.