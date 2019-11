Un timbre pour se souvenir des déportés du "train fantôme" de Sorgues

Sorgues, France

Un timbre à la mémoire des déportés du "train fantôme" de Sorgues vient d'être édité. " Une victoire", pour le secrétaire général de l'Amicale des déportés du "train fantôme", qui 20 ans plus tôt avait déjà sollicité la Poste pour en créer un, en vain. Ce timbre est à l'effigie de la stèle érigée en hommage au passage des 700 déportés dans cette commune vauclusienne le 18 août 1944, après une marche forcée de 17 kilomètres.

Les amateurs le trouveront uniquement lors du salon philatélique organisé ce week-end à Sorgues, samedi 2 et dimanche 3 novembre, par Pont de Sorgo Philatélie. C'est grâce au président de cette association, Jacques Devine que ce timbre a vu le jour : " C'est très compliqué d'obtenir un timbre officiel mais il est possible d'en faire un personnalisé sur le site de la Poste. " D'une validité permanente, son coût est d'un euro vingt.

"On en a édité 1100 en tout et l'Amicale des déportés de Sorgues en a déjà pris plus de 900 ", prévient Jacques Devine. Par ailleurs, 250 cartes avec le même visuel ont aussi été imprimées.