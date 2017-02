"Un titre de champion du monde, c'est 5% de licenciés en plus" G.Gallo, président du comité du handball en Sarthe

VIDEO : Gérard Gallo, le président du comité départemental de handball en Sarthe sur les conséquences de la victoire de l'équipe de France aux championnats du monde.

Gérard Gallo, le président du comité départemental de handball était notre invité ce mercredi. Il revient sur les conséquences du titre de champion du monde de l'équipe de France en Sarthe.

Un titre c'est 5% de licenciés en plus

'On espère avoir de nouveaux adhérents; en fait à chaque victoire de l'équipe de France, on a de nouveaux licenciés" souligne Gérard Gallo, le président du comité départemental de handball. "En un an, on a enregistré une hausse de 5%, soit un total de 5914 joueurs. Il y a 30% de femmes et on a beaucoup d'arrivées dans les jeunes catégories. Après, on a aussi environ 30% de non-renouvellement et heureusement parce que sinon je ne sais pas comment on ferait pour accueillir tout le monde".

Des problèmes de structures

"Au niveau de l'encadrement, on arrivera toujours à former des bénévoles et des dirigeants sauf que malheureusement, on n'a pas la main sur les infrastructures et les gymnases" rajoute Gérard Gallo. "On se rend compte que l'on est un peu serré dans les salles. Le plus criant, c'est dans l'agglomération mancelle. Aujourd'hui, c'est impossible de créer un nouveau club alors que l'on a de la demande et que les clubs existants sont saturés. C'est plus facile de se développer en milieu rural. On a par exemple Marolles-les-Braults qui est en train de finir une nouvelle salle, à Pontvallain on doit aussi mettre en place un nouveau club et puis on va essayer de réactiver des clubs en sommeil comme par exemple à Champagné.

L'affiche de la Golden League au Mans le 16 mars à Antares - @goldenleague

Les filles n'attirent pas autant de public que les garçons

Le grand rendez-vous du handball de ce début d'année en Sarthe sera la golden league féminine. Ce sera le 16 mars à Antares. Gérard Gallo le reconnait, les filles n'auront pas autant de public que les garçons : " si j'ouvre la billetterie pour les garçons, je pense qu'en trois jours il n'y aura plus de place. Là malheureusement, pour les filles, ce sera un peu plus compliqué"..