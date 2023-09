"Un toit c'est un droit" : une centaine de mineurs non accompagnés manifestent à Nîmes

Une centaine personnes a demandé l'intégration et la mise à l'abri de mineurs non accompagnés ce samedi devant la Maison Carrée à Nîmes. De jeunes immigrés qui attendent tous les jours devant les bureaux du département dans l'espoir d'avoir un logement et de pouvoir être scolarisé.