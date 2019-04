Un Toulousain et un Castrais traversent l’Amérique en courant 5000 kms de Los Angeles à New-York

Passionnés de course à pied, Eddy et Stéphane viennent de s'élancer dans un incroyable défi, traverser les Etats-Unis à pied en 64 jours. Ils courent deux marathons par jour.

Passionnés de course à pied, Eddy Plume est sophrologue à Toulouse, Stéphane Pélissier est chauffeur livreur à Castres. Partis de Los Angeles il y a deux jours, les voilà sur la célèbre route 66 qui traverse une partie des Etats-Unis. Ce qui les a poussés à se lancer dans la grande traversée de l'Amérique en courant, 5000 kilomètres d’Ouest en Est ?

"Depuis 1928, il n’y a eu qu’une douzaine de traversées qui ont été homologuées, explique Stéphane. Cela veut dire qu’il y a très peu d’organisateurs qui se risquent dans ce genre d’épreuve. Avec Eddy on s’est dit, si on attend que le prochain organise, on risque d’attendre longtemps, on a 50 ans, on a voulu se l’organiser l’aventure."

Le départ de la plage de Santa Monica en Californie - @Face Book Eddy et Stéphane

"Là, nous sommes sans le désert du Mojave, dans le sud de la Californie, les panoramas sont magnifiques, la chaleur est supportable, on est mi-avril, c’est pour ça que nous avons choisi cette date, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté. Et surtout, on essaye de se mettre le périple dans la tête. Si on ne l’a pas dans la tête, c’est mort !"

Il courent l'équivalent de deux marathons par jour - @facebook Eddy et Stéphane

5 000 kilomètres en 64 jours, le défi est gigantesque

Benoit Pelet, leur préparateur sportif, les accompagne sur les premières semaines. "Je les connais depuis deux ou trois ans, je les suis au niveau kiné. Comme ils vont devoir supporter beaucoup la chaleur, ils ont eu des entretiens avec des médecins sportifs pour gérer tout ce qui est déshydratation, cela pose des problèmes tendineux. Cela fait longtemps qu’ils font ces « ultras », donc ils sont assez habitués. Mais ils vont devoir dépasser leurs limites, c’est certain."

Il faut se surpasser, car la moyenne quotidienne dépasse l'entendement. Pour parcourir les 5 000 kilomètres en 64 jours, il faut courir une moyenne de 83 kilomètres par jour, soir l’équivalent de deux marathons quotidiens.

C’est ça qui peut être effrayant, déjà un marathon par jour, ça aurait été balaise, mais là c’est deux ! s’exclame Stéphane Pélissier

"Il y a ma fille et son ami qui nous suivent en camping-car, qui nous font tous les ravitaillements, nous font à manger, nous font la lessive, c’est une équipe, le soir, nous nous retrouvons à cinq dans le camping-car, nous sommes un peu séchés !"

Le soir, le repos avec l'équipe du camping car - @facebook Eddy et Stéphane

"On passe entre 10 et 12 heures sur la route, à courir. Il faut y aller à l’économie, le but est d’arriver au bout. On essaie de se dresser contre un gros mur, il va falloir être bon en escalade !"

Stéphane et Eddy courent aussi pour la cause de l'association toulousaine "Les mains de Mathilde" qui soutient les familles d’enfants handicapés. Nos Forrest Gump français doivent rallier New York le 22 juin.