Un tour de Besançon à vélo pour dénoncer la présence d'une équipe Israélienne sur le Tour de France

Drapeaux palestiniens accrochés à leurs vélos, ils sont partis le même jour que les coureurs du Tour de France, ce samedi 26 juin 2020. Des citoyens, des militants ou encore des syndicats ont réalisé un tour de Besançon à vélo en soutien au peuple palestinien. Ils étaient une trentaine à pédaler pour dénoncer la présence de l'équipe Israel Start-Up Nation au sein du peloton du Tour de France. Ils parlent d'une "opération de propagande, pour faire oublier les crimes d’Israël".

Une trentaine de personnes se sont retrouvés dans le quartier Ile-de-France, à Besançon, avant de partir pour un tour de la ville, en soutient au peuple Palestinien. © Radio France - Alia Doukali

"On ne roule pas avec l'Apartheid" - Association France Palestine Solidarité Besançon.

D'après l'association France Palestine Solidarité à Besançon, la participation d’Israël au tour de France est une "instrumentalisation du sport à des fins politiques". L'association appelle l'organisation du Tour de France à "prendre ses responsabilités" et à retirer l'équipe Israélienne de la course. Pour l'un des membre de l'association à Besançon, "c'est indécent après les crimes que Israël vient de commettre. Ce pays n'est pas le bienvenu sur le Tour de France. On ne peut pas faire de compromis avec l’apartheid."

Cette action symbolique, à l'appel de l'association France Palestine Solidarité en France Comté, a été menée au même moment, à Belfort.

