Un tour de France solidaire au départ d'Eaucourt-sur-Somme

Un habitant de Friville-Escarbotin (Somme) a pris la route ce samedi après-midi depuis Eaucourt-sur-Somme pour un tour de France cycliste et solidaire pour l'APF France Handicap. Claude Porquet va parcourir plus de 3 000 km en 45 jours avec l'objectif de récolter 6 000 euros.

Eaucourt-sur-Somme, France

C'était son projet pour fêter son départ à la retraite, finalement cela devient un projet de solidarité. Claude Porquet, presque 60 ans et retraité dans quelques semaines est parti ce samedi après-midi d'Eaucourt-sur-Somme (Somme) pour un tour de France sur son vélo avec l'idée de récolter 6 000 euros pour participer au financement d'un bus pour l'association APF France handicap.

"Je vais faire entre _70 et 100km par jour_, trois jours de suite puis je vais me reposer une journée" détaille ce triathlète amateur licencié au club d'Abbeville. "Je vais rouler à mon rythme, tranquille" ajoute-t-il tout sourire et en pleine confiance.

Le parcours du tour de France solidaire de Claude Porquet © Radio France - Bénédicte Robin

En tout, le cycliste va parcourir 3 278km pour une grande boucle au sens littéral. Il part d'Eaucourt-sur-Somme direction l'Est puis le Sud de la France avant de remonter par la façade Atlantique, la Bretagne et de revenir le 26 août prochain à son point de départ.

Une mascotte prénomée "Phie-jo-bin"

Claude Porquet voyage seul sur son vélo avec sa remorque où se trouve sa tente pour camper le soir. Sa seule compagne est une petite peluche qu'il a baptisée "Phie-jo-bin. Ce sont les syllabes des prénoms de mes petits enfants s'amuse-t-il. Phie pour Sophie, Jo pour Joséphine et Bin pour Gabin".

La mascotte de Claude Porquet © Radio France - Bénédicte Robin

Il compte poster des photos de sa petite mascotte sur les réseaux sociaux à chacune de ses étapes pour faire vivre son aventure.

Une cagnotte en ligne

Son objectif est de susciter la curiosité et donc l'envie aussi de donner. Il aimerait récolter 2 euros par kilomètre parcouru ce qui lui permettrait d'atteindre 6 000 euros de dons à remettre à l'association APF France handicap via l'association locale Espoir Baie de Somme dont son fils Sebastien Porquet est le président. Une cagnotte en ligne est ouverte (ici).

Claude Porquet va parcourir plus de 3 000 km © Radio France - Bénédicte Robin

Le tour de France de Claude Porquet serait un petit coup de pouce car un tel bus coûte au moins 50 000 euros sans compter les aménagements spécifiques. Ce bus servirait à sillonner la Picardie et à venir à la rencontre des personnes en situation de handicap dans les territoires ruraux.