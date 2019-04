Un tour de Sarthe en courant pour aider à la recherche sur Parkinson

Ballon, France

Ce pâtissier de 43 ans, membre de l'association "Vaincre Parkinson", est un habitué des courses de longues distances. Il s'entraîne depuis trois mois pour relever ce défi en huit étapes : "cette préparation de douze semaines n'a pas toujours été facile. Je me suis préparé comme pour n'importe quelle compétition, le plus sérieusement possible", témoigne Christophe Chartier. L'étape la plus courte, en fin de parcours fera 25 km. La plus longue : 64 km. Le Sarthois s'attend à souffrir mais pas autant, assure-t-il, que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson : "si moi j'ai une petite crampe musculaire à un moment donné, je penserai immédiatement aux malades, ce qui m'empêchera de me plaindre. Je penserai à mon papa, malade depuis trois ans, qui certainement souffre parfois, même s'il ne le dit pas. Ça me donnera une motivation supplémentaire pour aller jusqu'au bout. Je fais cette course pour mon père et pour tous les malades".

"Il n'y a pas de petit don!"

Le long du parcours, dans les 68 communes traversées, Christophe Chartier promet de se rendre disponible pour répondre aux questions des Sarthois sur cette maladie neuro-dégénérative de Parkinson. Il compte aussi sur leur générosité : "il n'y a pas de petit don", rappelle le coureur. "Même un euro, je le mettrai dans la cagnotte!". Pour faciliter la tâche de l'association "Vaincre Parkinson", certaines communes, comme par exemple Melleray, ont ouvert une boîte pour récolter les chèques et l'argent liquide.

Renseignements : association "Vaincre Parkinson"

Le parcours, long de 410 kilomètres, comporte huit étapes

Le parcours :

1ère étape : dimanche 28 avril, 49,3 km : Ballon-St mars ; Congé sur orne ; Dissé sous Ballon ; Marolles les Braults ; Commerveil ; Mamers ; Marolette ; Blèves ; La Fresnaye sur Chedouet.

: Ballon-St mars ; Congé sur orne ; Dissé sous Ballon ; Marolles les Braults ; Commerveil ; Mamers ; Marolette ; Blèves ; La Fresnaye sur Chedouet. 2ème étape : lundi 29 avril, 58,6 km : La Fresnaye sur Chedouet ; Chassé ; St Paterne ; Moulin le Carbonnel ; St Léonard des bois ; St Paul le Gaultier ; St Georges le Gaultier ; Mont St Jean ; Sillé-le Guillaume.

: La Fresnaye sur Chedouet ; Chassé ; St Paterne ; Moulin le Carbonnel ; St Léonard des bois ; St Paul le Gaultier ; St Georges le Gaultier ; Mont St Jean ; Sillé-le Guillaume. 3ème étape : mardi 30 avril, 44,8km : Sillé-le Guillaume ; Parennes ; Chemiré en Charnie ; Brûlon ; Poillé sur Vègres ; Juigné sur Sarthe ; Solesme ; Sablé sur Sarthe.

: Sillé-le Guillaume ; Parennes ; Chemiré en Charnie ; Brûlon ; Poillé sur Vègres ; Juigné sur Sarthe ; Solesme ; Sablé sur Sarthe. 4ème étape : mercredi 1er mai, 61,4km : Sablé sur Sarthe ; Courtillers ; Précigné ; La Chapelle d’Aligné ; Bazouges sur Le Loir ; La Flèche ; Savigné sous Le Lude ; Dissé sous Le Lude ; Le Lude.

: Sablé sur Sarthe ; Courtillers ; Précigné ; La Chapelle d’Aligné ; Bazouges sur Le Loir ; La Flèche ; Savigné sous Le Lude ; Dissé sous Le Lude ; Le Lude. 5ème étape : jeudi 2 mai, 64,4km : Le Lude ; La Chapelle aux Choux ; St Germain d’Arcé ; La Bruère sur Loir ; Nogent sur Loir ; Château du Loir ; Vouvray sur Loir ; Marçon ; La Chartre sur le Loir ; Ruillé sur Loir ; Poncé sur Le Loir ; Bessé sur Braye.

: Le Lude ; La Chapelle aux Choux ; St Germain d’Arcé ; La Bruère sur Loir ; Nogent sur Loir ; Château du Loir ; Vouvray sur Loir ; Marçon ; La Chartre sur le Loir ; Ruillé sur Loir ; Poncé sur Le Loir ; Bessé sur Braye. 6ème étape : vendredi 3 mai, 51,2km : Bessé sur Braye ; La Chapelle Huon ; St Gervais de Vic ; St Calais ; Berfay ; Vibraye ; Melleray ; Montmirail ; Courgenard ; Cormes ; La Ferté Bernard.

: Bessé sur Braye ; La Chapelle Huon ; St Gervais de Vic ; St Calais ; Berfay ; Vibraye ; Melleray ; Montmirail ; Courgenard ; Cormes ; La Ferté Bernard. 7ème étape : samedi 4 mai, 48,4 km : La Ferté Bernard ; La Chapelle du Bois ; St Cosme en Vairais ; Rouperroux le Coquet ; Bonnétable ; Torcé ; Sillé-le Philippe ; St Corneille.

km : La Ferté Bernard ; La Chapelle du Bois ; St Cosme en Vairais ; Rouperroux le Coquet ; Bonnétable ; Torcé ; Sillé-le Philippe ; St Corneille. 8ème étape : dimanche 5 mai, 25,9km : St Corneille ; Savigné l’Evêque ; Joué l’Abbé ; La Guierche ; Souillé ; St Jamme sur Sarthe ; Montbizot ; Ballon-St Mars

►►► Le parcours passe par toutes les mairies et chaque départ d’étape se fait à 8h30 de la mairie des communes étapes.