Un trafic de drogue démantelé à Amiens Nord

Un trafic de cocaïne et d'héroïne a été démantelé la semaine dernière à Amiens Nord. Quatre personnes ont été interpellées dans un bar à chicha. Deux d'entre elles seront jugées le 9 décembre.

La drogue et l'argent saisis lors des interpellations mercredi dernier dans le cadre d'une enquête sur un trafic de cocaïne et d'héroïne à Amiens Nord

Quatre personnes ont été interpellées dans un bar à chicha mercredi dernier au terme d'une enquête démarrée en juin dernier sur un trafic de drogue à Amiens Nord. L'établissement et ses abords étaient devenus le principal lieu de revente de cocaïne et d'héroïne et selon l'enquête, les trafiquants ont notamment fait appel à des mineurs pour les remises de produits.

Plus de mille euros chiffre d'affaires par jour

Les écoutes et les auditions de consommateurs permettent d'établir que le chiffre d'affaires dépassait parfois les mille euros par jour indique le communiqué du procureur. Lors de l'interpellation, 342 grammes d'héroïne conditionnée en bonbonnes ont été découverts dans le bar. Et dans l'un des véhicules des trafiquants présumés, il y avait vingt-deux grammes de cocaïne et 440 euros.

Audience le 9 décembre

Les deux organisateurs présumés du trafic âgés de 22 et 23 ans devaient être jugés ce lundi en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire mais l'affaire a été renvoyée au 9 décembre. Les deux hommes ont déjà été condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Tous deux restent en détention en attendant leur jugement.

Quant au gérant du bar à chicha, il a été laissé libre mais la préfecture est saisie en vue d'une fermeture administrative de l'établissement.