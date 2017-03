Un trafic perturbé est annoncé dans les bus et tramways de l'agglomération de Nancy

La direction de Transdev prévient que de fortes perturbations sont à prévoir sur les lignes Stan dans l'agglomération de Nancy ce vendredi 31 mars suite à un appel à la grève des personnels pour "la sauvegarde de l'emploi, l'amélioration des conditions de travail et la sécurité du réseau".

Ce vendredi 31 mars, jour de Conseil Métropolitain à Nancy, il sera question entre autre "du choix de gestion du réseau Stan à l'issue de la délégation de service public 2012-2018". Des personnels de Transdev, la société de transport public dans l'agglomération de Nancy sont appelés à la grève par leurs syndicats ce vendredi, ils prévoient de se rassembler devant le siège nancéien de la Métropole du Grand Nancy pour se faire entendre des élus.

Selon les syndicats, 100 postes ont disparu en deux ans

Les syndicats ont déposé un préavis de grève pour "la sauvegarde de l'emploi, l'amélioration des conditions de travail et la sécurité du réseau ". Selon eux, "le plan de sauvegarde de l'emploi plus le plan de départ volontaire, cela a pour conséquence la suppression de 100 postes sur deux ans."

38 postes concernés sur 812 selon la direction

La direction rappelle dans un communiqué que ce mouvement de grève s'inscrit "dans le cadre du préavis déposé pour la période du 17 juillet 2016 au 1er avril 2017 par la CGT et intervient au moment où la procédure d'information-consultation des institutions représentatives du plan de sauvegarde de l'emploi est arrivée à son terme" . Transdev explique avoir "entamé des négociations avec les représentants du personnel dès juillet 2016 afin de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi qui s'appuie sur un plan de départs volontaires. 38 postes dont 11 de conduite sont concernés par le projet sur 812. A ce jour, plus de 30 salariés sur les 38 concernés, ont confirmé leur intérêt pour un départ volontaire" précise encore Transdev."

Les prévisions de trafic pour ce vendredi 31 mars : 1 tramway toutes les 15 minutes avec un premier départ à Essey Mouzimpré à 5h35 à 6h20 au CHU de Brabois. Pas de trafic pour les lignes 11, 12, 13, 14,15,17,18,19 , P'tit Stan et Mobistan. Pour les lignes 2 à 10 et 16 : comptez sur des horaires de dimanche. Fonctionnement habituel pour Lignes Stanplus, Taxistan et Handistan.