Un tram de Montpellier aux couleurs de la Gay Pride

Une rame de tramway de Montpellier avec les huit couleurs du drapeau arc en ciel ( rainbow flag), emblème de la communauté lesbienne, gay bisexuelle et transgenre circule depuis ce mercredi 10 juillet et jusqu'au 21 juillet alternativement sur les lignes 1 et 3 .

Cette démarche de la ville et de la Métropole s'inscrit dans le cadre de la marche des diversités qui aura lieu le samedi 20 juillet. Ce sera la 26 ème édition de ce défilé festif et revendicatif qui est un des premiers et des plus importants après celui de Paris , 7000 personnes l'an passé.

Montpellier a célébré le 1er mariage homosexuel en France en 2013.