Un tramway grenoblois pour la lutte contre le Sida

Pour la troisième fois Grenoble colore un des ses tramways aux couleurs de la prévention contre le VIH, dans la perspective de la journée mondiale de lutte contre le Sida le 1er décembre.

Après le préservatif géant, puis les nombreux petits préservatifs, le SMTC Grenoblois (Syndicat mixte des transports en commun) apporte une nouvelle fois sa pierre à l'édifice de la prévention et de la lutte contre le Sida en décorant un tramway de la ligne A, dans la perspective de la Journée mondiale de lutte contre le Sida du 1er décembre.

Cette année les deux préservatifs s'affichent... © Radio France - Laurent Gallien

Préservatif masculin ET féminin

La particularité cette année est que le tramway fait la promotion du préservatif féminin autant que du préservatif masculin. Un mouvement que le ville de Grenoble accompagne avec des distributions gratuites des deux protections contre le VIH jusqu'à samedi dans le hall de l'Hôtel de Ville, dans les Maisons des habitants , dans les locaux des associations de lutte contre le Sida et d'accompagnement des malades, ainsi que le 29 novembre lors d'une animation du planning familial devant la fresque peinte l'an dernier (Boulevard Gambetta, mur de la piscine Jean Bron).

La Tour Perret se pare également depuis lundi de deux rubans rouges projetés la nuit sur sa façade.

Deux rubans rouges la nuit sur la Tour Perret © Radio France - Laurent Gallien

Triple 90 et triple zéro

L'ambition affichée par la ville de Grenoble est celle du plan ONUSIDA 2016-2020 contre le VIH qui se décline ainsi

- Le 90-90-90 : 90% de la population vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes vivant avec le VIH et connaissant leurs statut reçoivent un traitement et 90% des personnes vivant sous traitement ont une charge virale indétectable.

- Le Triple zéro : zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès lié au Sida