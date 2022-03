Un transporteur de Dordogne propose d'acheminer les dons des Périgourdins vers l'Ukraine

Les gestes de solidarité envers le peuple ukrainien se multiplient en Dordogne. 450 communes sur les 530 que compte le département ont mis en place des collectes, et croulent sous les dons. Pour acheminer tout ça vers la frontière ukrainienne, le gérant d'une entreprise de transports basée à Savignac-Lédrier propose de mettre à disposition des camions et des chauffeurs. "Tous ces dons, il va falloir à un moment ou à un autre qu'ils arrivent en Ukraine. Et sans camions, ils n'y arriveront pas", explique simplement Stéphane Mérillou.

"C'est rendre service"

Lorsqu'il a appris que le député du Périgord vert Jean-Pierre Cubertafon lançait une collecte pour l'Ukraine à sa permanence de Lanouaille, le transporteur n'a pas hésité, et lui a proposé de fournir camions et chauffeurs. "Je connais bien Jean-Pierre Cubertafon, et ce n'est pas la première opération que je fais comme ça", indique-t-il. Pour lui d'ailleurs, la question ne se pose même pas. "Il faut qu'il y ait des gens qui donnent de leur temps et qui fassent bénéficier de leurs infrastructures ! C'est rendre service", ajoute-t-il.

Pour le moment, Stéphane Mérillou ne sait pas encore combien de camions ou de chauffeurs il faudra prévoir, ni même s'ils feront le trajet jusqu'à la frontière ukrainienne, ou s'ils transporteront les dons des Périgourdins vers une plateforme logistique en France. Le département n'a pas encore tranché.