Un transporteur du Nord-Mayenne vient en aide aux chauffeurs routiers malmenés en cette période d'épidémie

Plus de sanitaires à disposition, plus de quoi se restaurer... Les routiers travaillent dans des conditions difficiles en pleine crise du coronavirus. C'est pourtant grâce à eux que nos supermarchés sont approvisionnés. Un transporteur de Gorron a donc décidé de leur donner un coup de pouce.

Les chauffeurs routiers sont aussi des héros en cette période de crise du coronavirus. Sans eux, nos rayons de supermarchés seraient vides. Pourtant, depuis quelques jours, leurs conditions de travail se sont considérablement dégradées.

Par crainte de propager le virus, des clients préfèrent fermer leurs sanitaires aux chauffeurs. Vous savez aussi que les restaurants sont fermés donc ils n'ont parfois même pas de quoi se restaurer.

Transporteur et restaurateur ensemble

Les Transports Roche installés à Gorron dans le Nord-Mayenne ont décidé de les aider. Le patron Philippe Roche ouvre depuis ce vendredi 20 mars son dépôt aux chauffeurs pour qu'ils puissent accéder aux sanitaires et aux douches.

Ce administrateur départemental de la Fédération Nationale des Transports Routiers est même allé plus loin. "Je me suis rapproché d'un restaurateur à côté de chez moi, "Au rdv" à Désertines. Je leur commande tant de plateaux-repas jusqu'à 11h30-midi, je viens les chercher et c'est 10 euros par plateau. C'est quand même relativement modeste. Ceux qui veulent, peuvent donc venir récupérer le plateau au dépôt et ils peuvent aller le déguster en cabine", explique Philippe Roche.

Si vous êtes chauffeur et que cela vous intéresse, il vous suffit donc d'appeler le 02.43.08.00.86 pour commander un plateau-repas auprès des Transports Roche.

Les autres transporteurs qui sont prêts à accueillir les routiers dans leurs locaux peuvent renseigner cette carte, que les chauffeurs peuvent ensuite consulter.

Des vestiaires de stade aussi à disposition

Philippe Roche n'est d'ailleurs pas le seul à donner un coup de pouce aux chauffeurs routiers. Sur la route d'Evron vers la Sarthe, la municipalité d'une commune sarthoise, Rouessé Vassé juste à la frontière avec la Mayenne, met à leur disposition les vestiaires de son stade de football. Sanitaires, douches et grand parking sont ouverts 24 h/ 24.