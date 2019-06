Un tremblement de terre ressenti ce vendredi matin en Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

La terre a tremblé, ce matin, en Indre-et-Loire. Un séisme de magnitude 5.2 sur l'échelle de Richter a été enregistré à Bressuire (Deux-Sèvres) et ressenti de La Rochelle à Tours en passant par le Poitou ce matin à 8h50. Une deuxième secousse de magnitude 2.6 a été enregistrée au même endroit moins d'une heure plus tard.

Des habitants de Tours, Ballan-Miré, La Riche et Sainte Catherine de Fierbois, notamment, ont appelé France Bleu Touraine pour signaler qu'ils avaient senti un tremblement de terre, en début de matinée. Impression confirmée, un peu plus tard, par le réseau national de surveillance sismique.

"J'ai senti mon lit secoué vers 8h45, c'est la première fois", témoigne Caroline, une auditrice.

De son côté Christelle a eu très peur et elle a préféré partir. "La vaisselle, la télévision, les portes, tout tremblait. L'immeuble faisait un gros bruit (...) j'ai réalisé que c'était un séisme et je me suis mise à courir. J'ai pris ma voiture et je suis partie en quatrième vitesse" témoigne cette habitante du neuvième étage d'un immeuble dans le quartier des Fontaines à Tours.

Le tremblement de terre n'a fait ni dégâts ni blessés.