Un "trentenaire du Sud-Est" remporte 162 millions d'euros en validant une grille "flash"

Le Père Noël est passé avant l'heure chez un habitant du Sud-Est ! La Française des Jeux annonce qu'un trentenaire qui souhaite garder l'anonymat a remporté le jackpot EuroMillions du 26 novembre dernier : 162.289.050 euros ! L'heureux nouveau multimillionnaire a joué sur internet en utilisant le système "flash", qui laisse le hasard décider de la composition de la grille.

Et il a d'ailleurs bien failli rater sa chance car la Française des Jeux raconte que le jour du tirage, il a validé sa grille seulement "quelques minutes" avant la clôture des prises de jeu, fixée à 20h15. Lorsqu'il a réalisé avoir raflé la mise, sa femme ne l'a "pas cru", raconte le grand gagnant.

Voyager, s'acheter une maison et ouvrir une brasserie

La Française des Jeux ne dit pas grand chose de ce nouveau multimillionnaire, mais on sait qu'il est un grand amateur de bière, et avec ce ticket gagnant, il souhaiterait réaliser son rêve de devenir brasseur et commercialiser sa propre bière. Avant ça, il pourrait aussi voyager et s'acheter une maison. Il s'adjuge le cinquième plus gros gain de l'histoire d'EuroMillions en France.

107 siècles de salaire au Smic

Avec tous ces millions, c'est évident trentenaire peut s'offrir une nouvelle vie : 162 millions d'euros, cela lui permet de s'acheter sept exemplaires de la voiture la plus chère au monde, d'enrichir sa table de Noël de 62 tonnes de caviar à 2.600 euros le kg. Cette somme représente également 107 siècles de salaire au Smic. Il s'agit du cinquième plus gros gain de l'histoire d'Euromillions en France.