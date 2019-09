Un troc pour aider les nouveaux étudiants à s'installer à Belfort

Pour la première fois, Belfort Information Jeunesse et les associations étudiantes de la ville organisent l'Etu'troc. Ce sera le jeudi 12 septembre sur le parking de l'Arsenal. En attendant, les organisateurs attendent les dons des particuliers.

Sophie Cheviron, responsable du BIJ et Marie-Hélène Ivol, ajointe au maire de Belfort en charge de la jeunesse

Belfort, France

Vaisselle, petit mobilier, électroménager, couette, vêtements... les nouveaux étudiants belfortains doivent parfois tout acheter quand ils arrivent dans la cité du Lion. C'est pour cette raison que le BIJ, Belfort Information Jeunesse, et les associations étudiantes de la ville appellent à faire des dons d'ici le jeudi 12 septembre, jour de l'Etu'troc sur le parking de l'Arsenal de 14h à 17h.

Une participation au buffet pour se servir

"Le principe, c'est de venir récupérer ce matériel, et en échange on demande à chaque étudiant de venir avec un petit quelque chose pour le buffet convivial et participatif - de 18h à 19h- explique Marie-Hélène Ivol, adjointe au maire de Belfort en charge de la jeunesse. Les bons cuisiniers ou pâtissiers, pâtissières peuvent amener du fait maison, mais un simple paquet de chips c'est très bien aussi."

"Le but c'est d'être vraiment dans le principe du troc"- Marie-Hélène Ivol, adjointe au maire de Belfort

Où faire des dons ?

Pour donner, vous pouvez vous rendre à la ressourcerie Inser-Vêt, 9 rue du Général de Gaulle à Valdoie, du lundi au samedi de 9 h à 12 h jusqu'à la veille de l'événement. "Ça peut se faire aussi au BIJ mais mon bureau est assez petit (rires) donc seulement pour les petits objets et pour dépanner ceux qui habitent en centre-ville", précise Sophie Cheviron, responsable du BIJ. Il y a aussi une borne devant les locaux du BIJ pour les vêtements.

Jeudi 12 septembre, vous pouvez faire des dons jusqu'à midi directement au parking de l'Arsenal.

Sophie Divon, responsable du BIJ et Marie-Hélène Ivol, adjointe à la mairie de Belfort en train de récupérer une couette dans la borne à vêtement devant le BIJ © Radio France - Sarah Vildeuil

Un concert d'Arnaud Rebotini gratuit et pour tous

Sur le parking de l'Arsenal, il y aura aussi des stands de livres et de services aux étudiants. La journée va se terminer avec une soirée concert de 20h à 1h du matin gratuite et ouverte à tous sur le parking de l'Arsenal. La tête d'affiche c'est Arnaud Rebotini, qui a composé la musique du film 120 battements par minute, Grand Prix du Festival de Cannes en 2017.