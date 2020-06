Un troupeau de moutons remplace les débroussailleuses à Avignon. 25 moutons sont en train de tondre l'herbe entre la quatre voies et la route de Montfavet près de la fontaine de Fontcouverte. Les moutons seront ensuite sur la Barthelasse, dans les parcs Chico Mendes ou Colette et à la plaine des sports.

Un éleveur de Montfavet profite de ces pâturages et la mairie économise 12 mille euros de frais d'entretien. La maire Cécile Helle souhaite privilégier un entretien plus durable et responsable des espaces verts déjà sans produits phytosanitaires.

Moutons et chèvres pour économiser le gazole des tracteurs

On ne les entend pas bêler, les moutons paissent tranquillement à quelques mètres de la rocade. Florian Bouisset, le responsable du végétal dans la ville, a le sourire lorsqu'il s'approche du troupeau : "on est sur un cheptel de vingt-cinq moutons mais plus tard, on atteindra soixante moutons et une dizaine de chèvres. Le mouton va manger les herbes hautes ; la chèvre mangera les rejets de peupliers et tout ce qui est plus dur". La mairie prévoit de déplacer le troupeau du jeune éleveur de Montfavet vers l'herbe de la Barthelasse, des parcs Chico Mendes ou Colette et à la plaine des sports.

Principal avantage des moutons; le débroussaillage est gratuit. Florian Bouisset a calculé que "l'écopaturage représente une économie de 12 000 euros. Cette parcelle est d'habitude fauchée par un tracteur qui consomme beaucoup de gazole. Ca prend beaucoup de temps aux employés et les finitions ne sont pas nettes".

Madame le maire avec les bottes pour une autre relation ville - nature

L'herbe atteint quatre vingt centimètres après les mois de confinement. Cécile Helle change de chaussures pour s'avancer prés du troupeau : "c'est madame le maire avec les bottes! c'est une première à Avignon. Sur la centaines d'hectares d’espace verts de la ville, on voudrait en confier quasiment la moitié aux moutons de l'éleveur de Montfavet".

La maire d'Avignon Cécile Helle souhaite développer d'autres projets en circuits courts pour renforcer les liens entre la la nature, la ville et ses habitants. La mairie d'Avignon fait ainsi pousser des courgettes pour les cantines, un projet de ferme urbaine devraot s'installer à la place de l'ex-collège Gieria à Monclar. La mairie cherche un moulinier pour faire de l'huile avec les oliviers de la ville.

Cécile Helle, maire d'Avignon, prés des moutons en zone de Fontcouverte © Radio France - Philippe Paupert