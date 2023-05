Un tunnel est en ce moment creusé sous le tapis rouge du Festival de Cannes

Les stars du Festival de Cannes, les robes, les smokings peuvent défiler tranquillement sur la Croisette et sur le tapis rouge, ils n'entendront rien. Pourtant, 18 mètres en dessous, un micro-tunnelier creuse. Il creuse depuis des semaines et pendant le festival est passé incognito sous le palais, la mairie, direction le boulevard du midi. Ce tunnel de 2 mètres de diamètre sur 2,3 km de long servira ensuite à récolter les eaux usées du centre ville de Cannes mais aussi de Mougins, du Cannet et d'une partie de Vallauris. "Les réseaux d'assainissement étaient très vieux, explique David Lisnard, maire de Cannes. Les problèmes, fuites et le coût d'exploitation étaient devenus de gros soucis. Alors on a décidé de refaire ce qui n'avais pas été fait depuis plus de 60 ans".

600 mètres de creusés déjà.

Pour ce faire, c'est la technique du micro-tunnelier qui a été retenu. Le principe est assez simple. On fait un puit, on descend la foreuse et on la pousse dans la bonne direction. Puis, tous les 3 mètres on installe un tuyau qu'on pousse. C'est ce dernier qui pousse le tunnelier. En cette fin de festival, le tunnelier a parcouru prés de 600 mètres. Ce sont plus de 150 bouts de tuyaux qu'il faut pousser pour faire avancer la foreuse. La pression est donc énorme mais diminuée par l'ajout d'une sorte de pâte visqueuse à base de terre et d'eau et qui entoure les buses. Cela limite ainsi les frottements

Fin des travaux souterrains en 2024

Les travaux sont énormes mais en fait peu impactant car à part quelques puits d'entrée et de sorties, tout se déroule en sous-sol sans que personne ne sache rien. La circulation, le Festival et la vie normale de la Croisette s'en trouve ainsi préservés. La fin du chantier est prévue pour 2024, Ensuite c'est en surface que les travaux commenceront avec la requalification visuelle désormais de la Croisette pour une fin totale de la réfection en 2025.