Un tunnel sous la Loire pour alimenter le Pays de Retz en eau potable

Le projet est depuis plus de vingt ans dans les tuyaux. La construction d'un tunnel sous la Loire, long de 1.200 mètres, entre Le Pellerin et Couëron, est enfin lancée. La galerie est forée grâce à une machine, le microtunnelier, et c'est une tradition avant le démarrage des travaux : baptiser le microtunnelier avec une marraine qui jette dessus une bouteille de champagne.

C'est Edith Marguin, maire de Noyal-sur-Brutz, qui a été choisie. "En paraphrasant le proverbe chinois 'en buvant de l'eau du puits, n'oublions pas ceux qui l'ont creusé', je dirai 'en buvant l'eau du robinet, n'oublions pas ceux qui ont creusé un tunnel sous la Loire", a déclaré l'élue.

Le tunnel, d'1,80 mètre de diamètre, est creusé dans la roche, 12 mètres sous la Loire. Une fois construit, une canalisation d'eau sera enfilée dedans. L'objectif est de relier les réseaux d'eau potable nord et sud Loire et d'éviter que les habitants du Pays de Retz se retrouvent un jour privés d'eau du robinet. C'est le syndicat Atlantic'eau qui porte ce projet. Son président Jean-Michel Brard, également maire de Pornic, explique : "Comme aujourd'hui, on n'a qu'une usine qui est à Basse-Goulaine, si jamais elle venait à être vulnérable, un incendie, une pollution, une casse ou une grosse panne, nous n'aurions plus d'eau pour alimenter le littoral, qui voit sa population grandir." Grâce à cette nouvelle canalisation, l'approvisionnement sera possible depuis l'usine de Nantes Métropole, au nord de la Loire.

Un puits d'entrée a été creusé pour faire passer le micro-tunnelier © Radio France - Flavie Bouchet

L'entreprise Denys est chargée de creuser ce tunnel sous la Loire. L'objectif du chef de projet, Gérald Bourgeois, est d'avancer d'une centaine de mètres chaque semaine. Malgré de nombreux tests et analyses réalisés en amont, des aléas sont toujours possibles : "Des aléas géotechniques, des sols rencontrés pas tout à fait comme ceux qu'on prévoyait, des zones difficiles à passer, qu'elles soient plus dures ou plus molles."

Si le chantier se passe comme prévu, rendez-vous fin juillet de l'autre côté de la Loire, à Couëron. À terme, la canalisation, longue de 17 km, reliera Vigneux-de-Bretagne à Rouans. Elle transportera jusqu'à 18.000 m³ d'eau potable par jour. Cet investissement a un coût : 23 millions d'euros. Comme dit Frédéric Launay, vice-président en charge des travaux de sécurisation, "C'est un gros chantier, jamais réalisé en Loire-Atlantique."

"On pensait qu'on aurait tout le temps de l'eau avec la Loire, on s'aperçoit que non"

Pour Atlantic'eau, assurer l'alimentation en eau potable de la population dont elle a la charge, sur 148 communes, est une priorité. Et le syndicat a un autre sujet d'inquiétude : le débit de la Loire. Le territoire est dépendant à 70 % du fleuve pour son alimentation en eau potable. "Le débit de la Loire est aujourd'hui à 600 m³/s au mois d'avril et la moyenne sur les dix dernières années était à 1.100 m³", indique Jean-Michel Brard. "Donc on voit bien qu'il y a eu un effondrement de ce débit, lié au réchauffement climatique et à la pluviométrie manquant dans le centre de la France."

Et le président d'Atlantic'eau d'ajouter : "On pensait qu'on aurait tout le temps de l'eau avec la Loire, on s'aperçoit que non et qu'il faut faire très attention. Nous sommes en recherche permanente sur les nappes, les étangs, les anciennes carrières pour stocker de l'eau et la rendre potable derrière."