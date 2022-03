Depuis Bagnols sur Cèze, un Ukrainien de 17 ans aide ses compatriotes

17 ans, scolarisé en seconde à Bagnols sur Cèze, Adrian Kovalenko est ukrainien. Né dans l'est de ce pays, il est arrivé en France en décembre 2019. Sans plus aucune famille, ce jeune homme traduit actuellement des documents pour la mairie de Bagnols et se propose d'aider les réfugiés.

"Dès le premier jour quand la guerre a commencé, j'ai eu un sentiment de haine contre ceux qui avaient commencé, peut-être le sentiment de m'engager" dit Adrian Kovalenko. Ce jeune Ukrainien, 17 ans aujourd'hui, est arrivé en France à 15 ans avec un recruteur de football qui voyait en lui un espoir. Le gamin de 15 ans a été laissé à lui-même, à Nice, c'était en décembre 2019. Après diverses péripéties, il est aujourd'hui scolarisé en seconde à Bagnols sur Cèze, hébergé dans un famille des environs de Pont-Saint-Esprit. Un jeune homme qui suivait ses études et que la guerre a rattrapé dans le Gard rhodanien.

S'engager, mais jamais le couple qui l'héberge, "ma marraine et mon parrain" dit-il, ne l'aurait laissé faire. Aussi, quand le maire de Bagnols et le député organisent une réunion publique d'information, il s'y rend : "J'ai donné mon numéro de téléphone à monsieur le maire pour que je puisse aider. La première chose que j'ai faite, c'est une vidéo pour informer les gens de Bagnols sur Cèze. Là je suis en train de traduire un document. Et je suis ouvert pour être interprète pour les réfugiés, ou pour aider les petits au collège ou au lycée pour les aider à apprendre la langue française."

Le jeune homme est souriant, visiblement équilibré, même si la guerre l'a rattrapé. Et elle l'a aussi frappé : "J'ai essayé d'appeler mon ami d'enfance, Mykola. Mykola c'était mon meilleur ami depuis que je suis gamin. Comme il était étudiant à Kiev, il s'est engagé dans la police nationale de Kiev. _Il est mort au cinquième jour de la guerre. Il avait mon âge_... ça aussi ça me donne... ça me donne de la force pour... pour aider les gens qui sont là-bas."

Et quand il pense à là-bas, quand il pense à son pays tout à l'est de l'Ukraine, aujourd'hui dans le territoire de la République auto-proclamée de Lougansk, ce sont des souvenirs d'enfance, très loin de la guerre : "Là-bas on parle le russe. Les panneaux routiers sont dans les deux langues. On parle ouvertement russe et ouvertement ukrainien. Il y a des Ukrainiens qui ne comprennent que le russe, ils ne connaissent pas l'ukrainien. Pour nous c'était tout à fait normal parce qu'à l'école on apprend le russe, on apprend l'ukrainien, on est tous ensemble, nous sommes tous amis. Moi quand j'étais petit j'avais des amis qui étaient Russes mais qui vivaient en Ukraine. On ne se considérait pas -moi je suis Ukrainien toi tu es Russe- il n'y avait jamais de conflit comme ça. Nous étions tous unis."