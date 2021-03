PHOTOS : un vaccinobus sur les routes du Vaucluse

Le vacccinobus de la région est mercredi à Sérignan-du-Comtat. Il sera demain jeudi à Uchaux. C'est un bus "Zou" des lignes régionales, mis à disposition des médecins et infirmiers par la fédération des transporteurs de PACA. Des sièges ont été enlevés pour créer un espace de vaccination. Les étapes de ce vaccinobus ont été choisis avec l'Agence Régionale de Santé en fonction des secteurs où les personnes âgées de plus de 70 ans sont les plus nombreuses. À Jonquières, première étape du vaccinobus, près de quarante personnes ont été vaccinées ce mardi.

Equipes mobiles bientôt à domicile pour vacciner

L'ARS annonce que des équipes mobiles devraient se constituer en Vaucluse avec un infirmier et un médecin dans les jours qui viennent pour vacciner à leur domicile les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Un vaccinobus se déplace dans les petites communes de Vaucluse © Radio France - Philippe Paupert

Un vaccinobus se déplace dans les petites communes de Vaucluse © Radio France - Philippe Paupert