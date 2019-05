Un Vauclusien champion d'Europe d'imitation de chants d'oiseaux

Champion d'Europe par équipe d'imitation de chants d'oiseaux. Alain Sarragossa, Jean-Paul Philippi, Christophe Manivet et Olivier Bonini ont été couronnés à Porto le 12 mai. Ils sont les meilleurs utilisateurs des appeaux à merles et grives.

Alain et Olivier animateurs de l'école de "chilet" de Sarrians.

Sarrians, France

Alain est champion d'Europe de "chilet" cet appeau qui permet de reproduire les chants de merles et de grives. À l'origine, l'appeau est utilisé pour la chasse mais en concours bien sur c'est la façon de se servir du "chilet" qui prime.

Un savoir qui se transmet

Alain dispense aussi son savoir dans l’école qu'il a créée à Sarrians avec son complice Olivier Pourpour. Une vingtaine d’élèves apprend en ce moment les rudiments de cet appeau rond qui permet d'imiter le chant des grives et des merles. Une technique qui vient du monde de la chasse traditionnelle, mais qui peut dépasser ce strict cadre cynégétique.

Une tradition qui vient du monde de la chasse.

Bien sur si l'on devient bon on peut participer à des concours comme notre champion d'Europe, Alain qui regrette l'absence de ce genre d'épreuve dans le département et lance un appel aux organisateurs de fêtes et concours.

