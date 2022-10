Un Vauclusien gagne un million d'euro au loto

La chance est revenue dans le Vaucluse, ou en tous cas pour celles et ceux qui jouent au loto ! Pour la première fois depuis dix ans, un Vauclusien a coché tous les numéros gagnants de la grille et a remporté un million d'euros lors du tirage du 29 octobre dernier selon le site internet spécialisé tirage-gagnant.com. On ne sait pas à quel endroit il a joué, il faudra pour ça attendre le paiement de son gain.

17 millions d'euros remportés il y a dix ans

La dernière fois qu'un Vauclusien a gagné au loto c'était en 2012 à Cavaillon. La somme était encore plus élevée : plus de 17 millions d'euros. En 2002, un autre gagnant avait remporté plus de huit millions d'euros à Orange.