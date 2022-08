Un vauclusien qui se lance dans la conception de cartes murales géographiques à l'ancienne

Après avoir passé sa carrière professionnelle à réaliser des cartes techniques pour les bureaux d'études et les collectivités, Il créé sa marque ViaCarto pour concevoir des cartes géographiques murales à l'image de celles d’autrefois mais avec les références actuelles.

« D’abord il y a eu un travail de réflexion sur le langage graphique et cartographique, les polices que j’allais utiliser, les couleurs , le style mais aussi les encadrement ou le style donné aux légendes. Un travail fait sous la marque ViaCarto© et ensuite le choix a été de décliner la carte nationale et les cartes régionales. Et donc le projet à court terme c’est de pouvoir imprimer les onze autres régions hormis les deux déjà réalisées, toujours en m’inspirant des différents atlas que j’ai chez moi, des cartes et atlas du 19eme et 20ème siècle. »

Sur le site Viacarto sont proposés la carte de France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, suivra bientôt la Corse. Pour l'élaboration des autres régions est en ce moment en ligne un financement participatif via le site Ulule sous l'intitulé "Shop ta carte".