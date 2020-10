PHOTOS : un vauclusien au chevet des habitants isolés de la vallée de la Roya

Si l'actualité poursuit sa course folle (assassinat de Samuel Paty, crise sanitaire etc) le temps lui s'est figé il y a trois semaines dans les vallées reculées des Alpes-Maritimes dévastées par des pluies torrentielles. Le bilan humain de la catastrophe vient encore de s'alourdir avec la découverte cette semaine d'une 7ème victime. Sur le terrain, les mêmes scènes de destruction et de désolation. Les habitants des hameaux isolés se sentent abandonnés.

"Impossible de ne pas agir vite" : Wilfrid Bricourt

Insoutenable pour Wilfrid Bricourt de Camaret-sur-Aigues et pour son ami sapeur pompier Florian Tardy. Ils se sont mobilisés très vite pour collecter et apporter sur place des vivres et des produits de première nécessité aux habitants de Roquebilière, de Breil-sur-Roya ou de Saint-Martin Vésubie. A leur retour, une seule priorité : y retourner au plus vite pour continuer à aider les habitants sinistrés. "Si on ne fait rien, dans cinq ans ils seront encore isolés" assure Wilfrid Bricourt, très attaché à la vallée de la Roya.

Construire des ponts submersibles

Terrains inondés, maisons fragilisées, routes et ponts coupés, chemins avalés par les flots... la tâche est immense. Mais Wilfrid Bricourt et ses amis ne manquent pas de courage. Cette fois, ils s'apprêtent à repartir sur place pour construire des passerelles et des ponts submersibles avec l'aide des autorités, des communes, des sapeurs pompiers et de quelques entreprises embarquées dans la belle aventure. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en faisant un don sur la cagnotte en ligne OKPAL.

Wilfrid Bricourt : " l'état de choc est encore très présent parmi les habitants" Copier

Wilfrid Bricourt : "on a besoin de matériel de construction et de dons financiers" Copier

Plus de chemin d'accès pour atteindre le hameau du Foussa - .

Ce qu'il reste du camping de Breil - .

Système "D" pour ravitailler les habitants isolés - .