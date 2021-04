Un vélo médicalisé pour Jade grâce à la générosité des internautes

Grâce à la générosité des internautes, Jade, 4 ans, atteinte d'une maladie cérébrale qui l'empêche de marcher, va pouvoir bénéficier d'un vélo médicalisé. Il lui permettra de se déplacer et de muscler ses jambes.

Dans quelques semaines, Jade pourra se déplacer toute seule grâce à un vélo médicalisé. Un vélo qu'elle attend depuis longtemps. Jade est atteinte d'une leucomalacie périventriculaire, une maladie cérébrale qui empêche son cerveau de faire des connexions innées chez les enfants : " Jade est née à 29 semaines et elle est restée en réanimation pendant 4 mois. Un mois après, on lui a diagnostiquée cette maladie" explique Cassandre Marguet, sa maman. Sa jumelle, née quelques minutes après, est aussi handicapée et ne peut pas se déplacer correctement : "Elle peut quand même avancer sur la pointe des pieds au contraire de Jade"

Un vélo médicalisé à 2600€

Pour gagner en motricité, sa maman a l'idée de lui acheter un vélo médicalisé. Mais le modèle coûte cher, près de 2600€. Une somme trop importante pour cette famille modeste d'Anjoutey, qui décide de lancer une cagnotte en ligne pour réunir les fonds : "J'ai posté ça le lundi et le mercredi, la somme avait été atteinte" s'étonne Cassandre Marguet. "C'est au delà de mes espérances, il y a même des gens que je ne connais pas qui m'ont envoyé une grosse somme d'argent. Ils ont été touché par l'histoire des filles". La cagnotte affiche aujourd'hui près de 3400€, soit 800€ de plus que la somme nécessaire pour l'achat du vélo. Le reste sera utilisé pour acheter d'autres équipements pour Jade : "Souvent, les enfants ont besoin de matériel médical à l'instant T et le temps que les aides arrivent, c'est trop tard, donc l'argent est là pour répondre aux besoins de Jade dans le futur."

La cagnotte est toujours en ligne

Grâce à ce vélo, Jade va pouvoir muscler ses jambes et ensuite marcher : "Le vélo est prévu pour l'extérieur, elle va pouvoir profiter des balades car elle ne veut vraiment plus rester en poussette". Si vous souhaitez faire undon pour la cagnotte, c'est encore possible. L'association Pour Aider Jade à Avancer, est aussi en attente de dons.