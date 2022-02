Un vélobus pour transporter les écoliers à Saint-Georges-d'Orques

A Saint-Georges-d'Orques, l'association Maestro souhaite mettre en place un vélobus pour le ramassage scolaire. "C'est un engin qui contient onze places. Neuf personnes peuvent pédaler, à leur rythme, tandis qu'à l'avant deux personnes se font transporter. Un adulte joue le rôle de chauffeur" explique Mehdi Khouda, président de l'association à l'origine du projet.

Le vélobus est un mode de transport écologique et convivial. Il permet de désengorger les parkings des écoles et de faciliter les trajets matinaux pour les parents d'élèves. Ceux-ci peuvent se relayer pour superviser le ramassage scolaire. Pendant les vacances, le vélobus transportera les enfants et les adolescents du village pour les activités sportives ou associatives. En cas d'intempéries, un toit peut se fixer sur l'armature du bus et un coffre permet de ranger casques et cartables d'écoliers.

Pour les plus jeunes comme les plus âgés

L'assistance électrique est un avantage pour les plus âgés. Ainsi, le club des aînés Orcas ne compte pas s'en priver ! Si les seniors ont parfois peur de prendre une bicyclette, le vélobus permet de se déplacer à plusieurs et de renouer avec une pratique sportive. Les adolescents peuvent aussi embarquer leurs aînés pour une balade dans le village.

"Certains adolescents sont déjà partants pour emmener les plus âgés au marché le samedi avec le vélobus"- Mehdi Khouda

"Nous allons mettre en place une application à Saint-Georges-d'Orques afin d'organiser les transports en vélobus. C'est ludique, ça peut être intergénérationnel, ça permet de créer des liens. Si cela fonctionne à Saint-Georges-d'Orques, nous aimerions que cela se mette en place dans les autres communes de la métropole et du département" s'enthousiasme Mehdi Khouda.

Tous les Héraultais sont invités à voter pour les projets qu'ils souhaitent jusqu'au 5 mars, et notamment pour que l'association Maestro puisse acheter ce vélobus collectif. Elle espère obtenir une subvention de 23.500 euros.