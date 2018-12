Un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale rêve de revenir en Mayenne et en Normandie

Villaines-la-Juhel, France

L'année dernière Eugene Kleindl, ancien infirmier de la 90e division d'infanterie de l'US Army avait traversé l'Atlantique pour se recueillir en Normandie, là où 74 ans plus tôt il combattait et participait à la libération de la France. En juin 2019, le vétéran compte y retourner ainsi que dans le nord de la Mayenne à l'occasion du 75e anniversaire du Débarquement. Une cagnotte en ligne est lancée pour recueillir des fonds et financer son voyage car ce survivant de la Seconde Guerre Mondiale ne touche aujourd'hui qu'une petite pension.

L'association Mayenne-WW2 qui dispose de plusieurs antennes en Normandie en appelle donc à votre solidarité, et c'est un peu par hasard que les bénévoles ont été mis en relation avec ce vétéran. C'est grâce au neveu d'un autre ancien soldat que l'association a pu contacter Eugene Kleindl. Ce vétéran s’appelle John Wernick et il rencontre Kleindl en octobre 2016, lors de commémoration dans l'Ilinois. John Wernick lui explique que son oncle est mort à Villaines-la-Juhel en Mayenne le 12 août 1944, lors de la libération du Nord du département. À ce moment-là Eugene Kleindl n'était pas très loin, en Mayenne lui aussi avec la 90e division d'infanterie et le Général Patton où ils ont libéré en six jours les communes de Landivy, Louvigne-du-Désert, Fougerolles-du-Plessis, La Dorée, Saint-Denis-de-Gastines ou encore Ernée. 'Gene' comme on le surnommait dans sa division n'est jamais revenu en Mayenne, il a revu la Normandie en 2017. L'année prochaine Eugene Kleindl envisage un nouveau parcours mémoriel en compagnie de sa petite-fille qui elle a réussi à se financer le voyage.

Il débarque à 22 ans sur Utah Beach

En 1944, Eugene Kleindl, alors infirmier dans l'US Army, débarque le 8 juin, deux jours après le D-Day et il est tout de suite confronté à l'horreur de la guerre, des cadavres américains sur l'immense plage. "Nous étions entassés dans un gros bateau. Nous sommes arrivés au large des côtes dès le 4 juin sans information, sans savoir ce qu'il allait se passer précisément. Nous attendions les ordres en préparant notre sac de soin. Mon frère lui était dans un autre bateau avec les Navy Seals. À notre arrivée sur Utah Beach certains navires ressemblaient à de gros squelettes ..."

En 2019 l'ancien soldat souhaiterait retourner à Picauville et Chef-du-Pont deux communes qu'il a libérées près de Sainte-Mère-l‘Église.