Un vétéran britannique du D-Day recherche un enfant à qui il a signé un autographe à Arromanches

Le vétéran William Allen et la sénatrice Joëlle Garriaud-Waylam, à Londres, le 11 novembre 2019.

Arromanches, France

L'appel a été lancé sur les réseaux sociaux par la sénatrice des Français de l'étranger, Joëlle Garriaud-Maylam. William Allen, vétéran britannique ayant servi dans le régiment des "coast guards", veut retrouver la trace d'un enfant à qui il a parlé lors des commémorations du 75e anniversaire du D-Day, à Arromanches, le 6 juin 2019. Contrairement à que la sénatrice avait indiqué au tout début, "Bill" Allen a bien signé l'autographe au petit garçon, mais "touché", dit-elle, par le petit Français, l'ex-garde du corps du général Montgomery souhaite rentrer en contact avec lui.

"J'étais à une cérémonie de remise de la Légion d’honneur à l’ambassade de France, à Londres, lundi dernier, explique Joëlle Garriaud-Maylam. Et en discutant avec William Allen, j'ai appris qu'il recherchait un jeune garçon qu'il avait rencontré à Arromanches. Il en a pleuré tellement cette rencontre l'a marquée." La sénatrice s'est donc fait le relais de cet appel sur les réseaux sociaux.

William Allen, centenaire le 7 décembre prochain

"William Allen a ce besoin de transmettre son histoire, poursuit la sénatrice. Il est allé dans plusieurs écoles raconter ce qu'il a vécu en débarquant en Normandie. Je crois qu'avec l'effet du Brexit, il a sans doute été plus sensibilisé à garder des liens et ce petit garçon l'a beaucoup touché." Le vétéran sera centenaire le 7 décembre prochain et aimerait bien retrouver le trace du petit "Frenchie". "Ce serait pour lui un beau cadeau d'anniversaire".

Si vous avez des informations susceptibles d'aider William Allen, vous pouvez contacter Joëlle Garriaud-Maylam par téléphone au 01 42 34 34 05.