Un vétérinaire landais sauve un chaton errant : une prise en charge "de plus en plus fréquente"

"Il remonte la pente petit à petit !" Julien Hintermann, vétérinaire à la clinique du Boudigau à Capbreton (Landes), donne des nouvelles ce mardi 12 septembre, du chaton roux qu'on lui a confié deux jours plus tôt. "Il était tellement froid que le thermomètre ne prenait même pas sa température", raconte-t-il. Selon les passants qui lui ont apporté ce chat, il se serait noyé. Julien Hintermann a accepté de le soigner gratuitement, puisque ce chaton n'a pas de propriétaire. Selon le professionnel, les vétérinaires sont de plus en plus confrontés à ce problème car il y a de plus en plus de chats errants sur la côte landaise.

"Au moment du confinement, les vétérinaires ne faisaient que des soins d'urgence. Il y a eu un gros retard sur la prise en charge de la stérilisation des chats et de ce fait là, une multiplication des chats." Selon le vétérinaire landais, la côte landaise est particulièrement surpeuplée, car "beaucoup de résidences ne sont pas occupées à l'année. Les chats peuvent donc s'y cacher, copuler, de bonnes âmes les nourrissent, les polices municipales et les mairies ne les voient pas et ne s'en occupent donc pas".

À tel point que Julien Hintermann a fait d'un de ces chats errants sa mascotte, à la clinique. "Ma mère l'a baptisé Jakavole ! Il est avec nous et accueille les patients. Sa présence apaise aussi bien les animaux que leurs propriétaires, dans la salle d'attente".