Un village de Charente se mobilise pour conserver son distributeur de billets

La mairie de Saint-Claud, entre Confolens et Chasseneuil-sur-Bonnieure, en Charente, a décidé d'acheter la maison qui hébergeait, il y a quelques années encore, l'agence du Crédit Agricole. Fermée depuis plus de cinq ans, la banque voulait partir avec son distributeur de billets.

A Saint-Claud, le Crédit Agricole a fermé ses portes il y a plus de 5 ans, pour cause de regroupement régional. Pour conserver le distributeur automatique, la mairie est en train de racheter la maison qui hébergeait autrefois la banque. Pour l'instant, c'est la commune qui paie le loyer, et le distributeur reste sur la place principale du village.

La maison qui hébergeait autrefois la banque © Radio France - Pierre MARSAT

Dans ce village de 1080 habitants, l'absence d'un distributeur automatique de billets serait une catastrophe. Le distributeur le plus proche est à 8 kilomètres à Chasseneuil, ou 9 kilomètres à Roumazières. Les locaux de la banque ont été transformés par la mairie en "Point info" pour donner des conseils aux touristes l'été. Quant à l'ancienne trésorerie, fermée elle aussi il y a quelques années, elle a été rebaptisée "La Tirelire", et transformée en "tiers-lieu" pour faciliter l'accès public à Internet.

Interview du maire de Saint-Claud, Pascal Dubuisson Copier